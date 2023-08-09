طب وصيدلة” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي وموعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأيام السابقة عن فتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، وهذا بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من قبل الدكتور رضا حجازي الأيام السابقة، لهذا يرغب طلاب وطالبات الثانوية العامة للقسم العلمي بشعبتيه علوم وهندسة معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي لهذا العام، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه المؤشرات، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023
تصدر محرك البحث جوجل عنوان مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي، حيث يبحث طلاب الشعبة العلمية عن تنسيق هذا العام وذلك من أجل معرفة الكليات التي سوف يلتحقون بها وفقا للمجموع الحاصلين عليه وتحديد المستقبل الخاص بهم، حيث جاءت المؤشرات هذا العام على النحو التالي:
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي
- كلية الطب
|اسم الكلية
|الدرجة المطلوبة
|طب المنصورة
|387
|طب سوهاج
|386
|طب دمياط
|386
|طب الزقازيق
|385
|طب فاقوس
|384
|طب كفر الشيخ
|383
|طب طنطا
|383
|طب الإسكندرية
|382
|طب أسنان المنصورة
|382
|طب القاهرة
|381
|طب بور سعيد
|381
علاج طبيعي
|اسم الكلية
|الدرجة المطلوبة
|علاج طبيعي كفر الشيخ
|374
|صيدلة سوهاج
|373
طب أسنان
|اسم الكلية
|الدرجة المطلوبة
|طب أسنان أسيوط
|376
|طب أسوان
|376
|طب أسنان طنطا
|376
|طب أسنان عين شمس
|376
|طب أسنان القاهرة
|376
|طب أسنان الإسكندرية
|376
صيدلة
|اسم الكلية
|الدرجة المطلوبة
|صيدلة الزقازيق
|371
|صيدلة دمنهور
|371
|صيدلة طنطا
|371
|صيدلة جنوب الوادي
|371
|صيدلة عين شمس
|370
|صيدلة أسيوط
|370
|صيدلة بور سعيد
|370
|صيدلة الإسكندرية
|370
|صيدلة القاهرة
|370
موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها أن طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى يستطيعون أن يقومو بالتنسيق على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق بداية من يوم الأحد الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق التاسع من الشهر نفسه لعام 2023، كما أوضحت الوزارة أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن يتم غلق باب التنسيق والإعلان عن جميع درجات القبول في الكليات.