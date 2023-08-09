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طب وصيدلة” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي وموعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

ahmed.khaledمنذ 49 دقيقة
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مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأيام السابقة عن فتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، وهذا بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من قبل الدكتور رضا حجازي الأيام السابقة، لهذا يرغب طلاب وطالبات الثانوية العامة للقسم العلمي بشعبتيه علوم وهندسة معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي لهذا العام، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه المؤشرات، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تصدر محرك البحث جوجل عنوان مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي، حيث يبحث طلاب الشعبة العلمية عن تنسيق هذا العام وذلك من أجل معرفة الكليات التي سوف يلتحقون بها وفقا للمجموع الحاصلين عليه وتحديد المستقبل الخاص بهم، حيث جاءت المؤشرات هذا العام على النحو التالي:

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي

  • كلية الطب
اسم الكليةالدرجة المطلوبة
طب المنصورة387
طب سوهاج386
طب دمياط386
طب الزقازيق385
طب فاقوس384
طب كفر الشيخ383
طب طنطا383
طب الإسكندرية382
طب أسنان المنصورة382
طب القاهرة381
طب بور سعيد381

علاج طبيعي

اسم الكليةالدرجة المطلوبة
علاج طبيعي كفر الشيخ374
صيدلة سوهاج373

طب أسنان

اسم الكليةالدرجة المطلوبة
طب أسنان أسيوط376
طب أسوان376
طب أسنان طنطا376
طب أسنان عين شمس376
طب أسنان القاهرة376
طب أسنان الإسكندرية376

صيدلة

اسم الكليةالدرجة المطلوبة
صيدلة الزقازيق371
صيدلة دمنهور371
صيدلة طنطا371
صيدلة جنوب الوادي371
صيدلة عين شمس370
صيدلة أسيوط370
صيدلة بور سعيد370
صيدلة الإسكندرية370
صيدلة القاهرة370

موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها أن طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى يستطيعون أن يقومو بالتنسيق على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق بداية من يوم الأحد الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق التاسع من الشهر نفسه لعام 2023، كما أوضحت الوزارة أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن يتم غلق باب التنسيق والإعلان عن جميع درجات القبول في الكليات.

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ahmed.khaledمنذ 49 دقيقة
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