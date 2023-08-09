طب وصيدلة” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي وموعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأيام السابقة عن فتح باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى، وهذا بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة من قبل الدكتور رضا حجازي الأيام السابقة، لهذا يرغب طلاب وطالبات الثانوية العامة للقسم العلمي بشعبتيه علوم وهندسة معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي لهذا العام، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه المؤشرات، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

تصدر محرك البحث جوجل عنوان مؤشرات تنسيق الثانوية العامة علمي، حيث يبحث طلاب الشعبة العلمية عن تنسيق هذا العام وذلك من أجل معرفة الكليات التي سوف يلتحقون بها وفقا للمجموع الحاصلين عليه وتحديد المستقبل الخاص بهم، حيث جاءت المؤشرات هذا العام على النحو التالي:

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي

كلية الطب

اسم الكلية الدرجة المطلوبة طب المنصورة 387 طب سوهاج 386 طب دمياط 386 طب الزقازيق 385 طب فاقوس 384 طب كفر الشيخ 383 طب طنطا 383 طب الإسكندرية 382 طب أسنان المنصورة 382 طب القاهرة 381 طب بور سعيد 381

علاج طبيعي

اسم الكلية الدرجة المطلوبة علاج طبيعي كفر الشيخ 374 صيدلة سوهاج 373

طب أسنان

اسم الكلية الدرجة المطلوبة طب أسنان أسيوط 376 طب أسوان 376 طب أسنان طنطا 376 طب أسنان عين شمس 376 طب أسنان القاهرة 376 طب أسنان الإسكندرية 376

صيدلة

اسم الكلية الدرجة المطلوبة صيدلة الزقازيق 371 صيدلة دمنهور 371 صيدلة طنطا 371 صيدلة جنوب الوادي 371 صيدلة عين شمس 370 صيدلة أسيوط 370 صيدلة بور سعيد 370 صيدلة الإسكندرية 370 صيدلة القاهرة 370

موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2023

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها أن طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى يستطيعون أن يقومو بالتنسيق على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق بداية من يوم الأحد الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري حتى يوم الأربعاء الموافق التاسع من الشهر نفسه لعام 2023، كما أوضحت الوزارة أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن يتم غلق باب التنسيق والإعلان عن جميع درجات القبول في الكليات.