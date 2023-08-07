“اسمك فيهم ولا لا؟؟!!”.. كشوف pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، مؤخرا قامت وزارة العمل العراقية بالإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 الدفعة الخامسة بعدما تم الانتهاء من إجراء البحوث الميدانية، وقد شملت الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023 عدد كبير من الاشخاص الذين انطبقت عليهم الشروط، حيث سيستفاد منها أكثر من 600 ألف أسرة من عموم المحافظات، واليكم ننشر رابط منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

وسيتم نشر كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 الدفعة الخامسة عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية ليتم الاستعلام عن المستفيدين الكترونيا، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم باختيار اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

حدد الدفعة الخامسة.

قم بالضغط على ايقونة تنزيل كشوف pdf.

سيتم تنزيل الملفات الآن على جهازك.

بعد انتهاء التحميل، قم بفتح الملف والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

كشف السيد الوزير أن اختيار اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 يتم وفقا لشروط محددة، ألا وهي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم بياناته مسجلة على قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

أن يكون المتقدم لديه أطفال.

يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 300 دولار.

أن يكون المتقدم غير قادر على العمل، وذلك بسبب مرض مزمن أو إعاقة ذهنية أو بدنية وغيرها من الأسباب الأخرى.

متى يتم صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

قامت الوزارة بوضع خطة زمنية معينة؛ لكي يتم صرف دعم رعاية الاجتماعية بمختلف المحافظات العراقية، وتعتمد تلك الخطة على الأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية المختلفة للأسر والمواطنين المسجلين للحصول على هذا الدعم.