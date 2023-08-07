التقديم على موظف اقتراع 2023 في العراق عبر وزارة العمل | استمارة تقديم “موقع المفوضية”

التقديم على موظف اقتراع يُعد من أكثر الفرص المهنية المرغوبة، حيث يتوق كافة المواطنين للانضمام إلى صفوف هذه الكوادر خلال فترة الانتخابات. تأتي جاذبية هذه الوظيفة من خلال الأدوار الحيوية التي يقوم بها الموظفون أثناء العمليات الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، يُمنح الموظفون القائمون بتلك الأعباء مرتبًا خاصًا يُعطى عند تنفيذ المهام المخصصة لهم، وتُقتصر فترة العمل على لا تزيد عن يوم واحد خلال فترة الامتحانات، هذه الأخيرة ستنتظم في العراق خلال شهر أكتوبر المُقبل للعام 2023، حيث تمثل هذه الخطوة فرصة لتحقيق تجربة مميزة في مجال العمل العام.

التقديم على موظف اقتراع

سارًا في خطى اقتراب الانتخابات، يتاح حاليًا رابط التقديم لشغل وظيفة موظف اقتراع، وهذا الرابط يمثل أحد الروابط الأساسية التي تجعلها متاحة في الوقت الحالي. تأتي هذه الخطوة نتيجة للضرورة القائمة لوجود موظف مختص بتلك المهنة، فدوره لا يُستهان به خلال العمليات الانتخابية.

يُستهدف هذا التقديم فئات متعددة، منها الطلاب الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والكليات، وكذلك الخريجين الجدد الذين يسعون لتطوير مهاراتهم الوظيفية. يشمل أيضًا الأشخاص الذين يشغلون وظائف حكومية في الدولة، باستثناء المهام العسكرية، كموعد معلوم، ستبدأ فترة التقديم على موظف اقتراع في بداية الشهر المُقبل، تحديدًا في خطوة تعزز الجهود نحو إجراء انتخابات ناجحة.

خطوات التقديم عبر وزارة العمل

يسهم الآن بتأمين العمليات الانتخابية من خلال التقديم على موظف اقتراع بخطوات سهلة:

تبدأ الرحلة بزيارة الموقع الخاص بالمفوضية العليا للانتخابات لإتمام التسجيل. يُنصح بقراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها قبل تقديم الطلب. . في الصفحة التالية، يتطلب الأمر إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم شهادة الميلاد ورقم الهوية. من الضروري ملء جميع البيانات المطلوبة في النموذج، ومن ثم النقر على زر “إرسال”. في حال الموافقة، يمكن طباعة النموذج وحضور مقابلة شخصية في الجهة المختصة وفقًا للإجراءات المحددة.

تأكيداً على الدور الهام للموظفين في تأمين عملية الانتخابات والمساهمة في تحقيقها بنجاح.