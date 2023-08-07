فقط اعلان نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن 2023 عبر وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

تزداد حماسة البحث حول نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن في الفترة الراهنة، حيث يترقب الجميع الإعلان عن تلك النتائج التي تحمل معها معنى خاص. إنّها لحظات الشوق والانتظار في المملكة الهاشمية الأردنية، حيث تأتي نتائج القبول كأحد المحطات الهامة في رحلة الطلاب نحو الجامعات. يجدر بالذكر أن منصة ظهور النتائج ستكون متاحة في الساعات القليلة المقبلة، مما يشجع الطلاب على الاستمرار في متابعة ومراقبة المستجدات. يأتي تأخير الإعلان نتيجة للجهود المستمرة في الاعتماد والتحقق من النتائج، ومع إقرارها سيتسنى للجميع الاطلاع عليها والتفاؤل بالمستقبل المشرق الذي تعده الوزارة.

معدلات القبول في الجامعات

يتجه عدد كبير من الطلاب في المملكة الأردنية نحو البحث عن حدود القبول الأدنى في الجامعات، نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن حيث تتوجه التوقعات نحو معدلات متنوعة، ولكن تتحقق تلك التوقعات على الأرض بالتقريب إلى الواقع على النحو التالي:

الحد الأدنى المُتوقع للتخصص في كلية الهندسة – قسم الهندسة المدنية يصل إلى نسبة قريبة من 87.30%.

بينما يُفترض أن يتراوح الحد الأدنى المُتوقع للالتحاق بكليات الهندسة – قسم الهندسة الميكانيكية حول 87.70%.

كما يُتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية حوالي 88.40%.

أما بالنسبة للطلاب المهتمين بكليات الطب البشري في الجامعات الأردنية، فيتجهون نحو نسبة قبول تقدر بحوالي %99.4.

تماماً كالتوقعات السابقة، يُتوقع أن يكون الحد الأدنى للالتحاق بكليات طب الأسنان في المملكة الأردنية حوالي 98.7%.

وفيما يخص كليات الصيدلة، يُنتظر أن يتراوح الحد الأدنى للقبول فيها حول نسبة تقدر بـ 98%.

نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن

بات الدخول إلى المواقع الرسمية للوزارة أمرًا سهلاً وميسرًا من الآن فصاعدًا. بفضل هذه الخطوات، يسهل عليك الاستعلام عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي في الأردن بمجرد اعتمادها من قِبل وزارة التربية والتعليم.