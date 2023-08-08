بحث بالاسم واسم الام | HERE اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة pdf منصة مظلتي | وزارة العمل العراقية | كل المحافظات، تواصل الحكومة العراقية جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطن العراقي، ولذلك تقدم منحة الرعاية الاجتماعية التي تغطي آلاف المواطنين من الأسر المحتاجة لتلبية احتياجاتهم. وقد تلقت العديد من التساؤلات من قبل طالبي الرعاية الاجتماعية، الذين يحاولون العثور على أسمائهم في القائمة المؤهلة. من خلال هذا المقال، سنقدم لكم الرابط الرسمي منصة مظلتي استخراج اسماء المشمولين بالرعياة الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 عموم المحافظات.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

ننقل لكم آخر الأخبار المتعلقة بالرعاية الاجتماعية في العراق حيث أطلقت الحكومة العراقية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حملة للقضاء على الفقر بين المواطنين في البلاد. تم منح آلاف المواطنين بمقدار 400 ألف شخص منحة الرعاية الاجتماعية، وتم وضع مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للمتقدمين للحصول على الرعاية. في الأيام القليلة الماضية، كان العديد من المتقدمين يتساءلون عما إذا تم قبولهم أو رفضهم للحصول على المنحة، وأعلنت الحكومة بأنه يجب على جميع المتقدمين التوجه مباشرة إلى رابط منصة “مظلتي” للاستعلام عن أسمائهم. رابط المنصة هو:https://spa.gov.iq/umbrella/..

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2023

يجب على جميع المتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية الدخول مباشرة إلى الرابط المشار إليه في الفقرة السابقة، واتباع بعض الإجراءات البسيطة، لإتمام عملية الاستعلام والوصول إلى قائمة الأشخاص المقبولين في الرعاية من خلال ملفات pdf.

قم بالوصول مباشرة إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية.

بعد ذلك، قم بتوجيه انتباهك مباشرة إلى أسماء الرعاية الاجتماعية.

اضغط على زر التحميل للحصول على ملف أسماء المقبولين في برنامج الرعاية.

سيتم تنزيل الملفات بالكامل وسيتيح لك البحث عن اسمك داخل تلك الملفات بين الأشخاص المقبولين.

رابط اسماء الوجبه الخامسة بالعراق 2023

يقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بنشر أسماء المشمولين في الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة موقع وزارة التربية العراقية، وذلك لتسهيل العملية على الجميع. كما أشارت أيضًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من المواطنين الذين سيتمكنون من الاستفادة من هذه الدفعة، والتي يقدر عددهم بنحو 150 ألف مواطن، وسيتم إجراء مراجعة سريعة للوثائق المقدمة لاختيار الأسر البسيطة.