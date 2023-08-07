نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا 2023 جميع المحافظات وزارة التربية moed.gov.sy

نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا 2023، تعلن وزارة التربية السورية ع اقتراب موعد الاعلان عن نتائج الاعتراض لطلاب الشهادة الثانوية، فقد تم التقدم عدد للاعتراض على نتائج البكالوريا فور إعلانها، حيث اتاحت الوزارة ان تقيم الاعتراض يتم بشكل الكتروني ولمدة 5 أيام ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج اعترضات البكالوريا سوريا.

نتائج اعتراضات البكالوريا سوريا 2023

صرحت وزارة التربية السورية عن نتائج البكالوريا فقد تقدم عدد كبير من الطلاب بتقديم اعتراض وانه يمكن الاعتراض على مادة أو أكثر وسيتم الاعلان عن نتيجة الاعتراضات في كافة محافظات ومنها ريف دمشق والنيطرة وحلب واللاذقية والسويداء وستعلن خلال ساعات كما ان الوزارة اعلنت عن القيام بتقديم اعتراض على النتائج حتى يتم ضمان الحصول على الحقوق وحصول الجميع على درجاتهم بدون اي نقصان بها وتقدم بالاعتراض لمدة 5 ايام بعد ان ظهرت النتيجة مباشرا.

نتيجة الاعتراض على نتائج الشهادة الثانوية سوريا

يتم القيام بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السورية

ثم يتم نشر الاعتراضات وفقا لكل مديرية تعليمية في كل محافظة سورية.

سيتم التعرف على نتائج الاعتراضات خلال منتصف شهر أغسطس.

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الاستعلام عن نتائج الاعتراض عبر موقع وزارة التربية

يمكننا التعرف على نتائج الاعتراضات باتباع الخطوات التالية: