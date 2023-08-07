منصة مظلتي pdf| كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزارة العمل mosla gov iq

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تفاصيل برنامج الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق تشكل محط اهتمام واسع بين مواطنيها، حيث يتطلع العديد منهم لفهم كيفية التسجيل في هذا البرنامج ومعرفة الشروط المطلوبة. تمتاز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير معلومات شاملة حول البرنامج عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، مما يُسهّل على المواطنين البحث عن أهم التفاصيل والتحقق من الوجبات والمزايا المتاحة، وذلك في كل دورة تعلن عنها الوزارة.

شرط التقديم بالرعاية الاجتماعية بالعراق

ليكن لدينا بعض متطلبات الاستحقاق للحصول على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023:

ينبغي أن يكون عمر الرجال المستحقين للرعاية ما بين 18 و60 عاماً. ينصب اهتمام الشروط على عمر النساء المستفيدات حيث يجب أن يكون ما بين 15 و55 عاماً. يتطلب الحصول على الدعم الاجتماعي عدم امتلاك المستفيد لتأمين صحي أو اجتماعي. يجب أن لا يتجاوز دخل المستفيد الحد الأدنى المحدد. يلزم أن يكون المستفيد خالياً من امتلاك أصول ذات قيمة عالية أو ممتلكات ضخمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

بفضل التطور التكنولوجي، يمكن للمواطنين الآن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 بكل يسر وسهولة عبر الإنترنت، وذلك بدلاً من الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية وتكديس الجهود والوقت في هذا الأمر. تتضمن الخطوات البسيطة التالية:

زيارة الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية في العراق من خلال الرابط المرفق. النقر على خيار “الرعاية الاجتماعية” المتاح على واجهة الموقع. اختيار خيار “استعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”. تحديد الوجبة التي تود الاستعلام عنها من بين الوجبات المتاحة. إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي. الضغط على زر “استعلام” المتاح في نهاية الصفحة. تظهر النتائج على الفور على الشاشة، ويمكن استعراضها بسهولة للتحقق من وجود اسمك بين المستفيدين.

هذه الخدمة المبسطة توفر وقتًا وجهدًا كبيرين للمواطنين وتسهل عملية الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق.