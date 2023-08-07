رابط الاستعلام عن نتائج التقاعد النسبي 2023 في جميع ولايات برقم المعاش الشخصي .. الصندوق الوطني للتقاعد

تقدم عدد كبير من المواطنين الجزائريين على التقاعد النسبي ومن المتوقع ان تظهر النتائج خلال ساعات قليلة والتي ستظهر من خلال الرابط الرسمي على الموقع الخاص بها، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج التقاعد النسبي في الجزائر.

نتائج التقاعد النسبي 2023 في جميع ولايات

صرحت الحكومة الجزائرية عن انه يمكن للموظفين الحصول على تقاعد نسبي من خلال القيام بعدد من الخطوات كالتالي:

يتم في البداية الدخول على الموقع الخاص بصندوق التقاعد.

تسجيل البيانات مثل تاريخ الميلاد للمتقاعد.

لم يتم اختيار طريقة سداد المعاشات.

تقوم بالضغط على مربع الخدمات للاستعلام عن التقاعد.

تظهر لك قائمة بها كافة أسماء.

مميزات التقاعد النسبي في الجزائر

كما ان هناك إقبال عدد كبير من العاملين في الجزائر على ان يحصلون على التقاعد النسبي وانه يوجد له عدد من المميزات التي لابد من التعرف عليها وهي.