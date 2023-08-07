فكرة يثري المحتوى الثقافي والديني على الانترنت

فكرة” يثري المحتوى التعليمي و الأدبي على الانترنت حيث يعرب موقع فكرة من أهم المواقع والمنصات الرقمية التي تهدف الي اثراء المحتوى العربي الثقافي على الإنترنت، فهو الموسوعة العربية الأولى التي تمكنت من إثراء المحتوى العربي بشكل جذاب وهادف جذب إليه ملايين الزائرين شهريا.

يعمل الموقع على البحث والتنقيب عن المعلومات من مصادرها الأصلية مع مراعاة المصداقية وان تصل المعلومات إلى القارئ بشكلها الصحيح، والهدف من ذلك هو توسيع إدراك قارئ العربي وتزويده بالمعلومات في جميع المجالات.

ولأن القائمين على الموقع يدركون أهمية الكلمة والمعلومات وكيف يمكنها ان تؤثر على الناس فهم يبذلون جهدا كبيرا في تدقيق المعلومات والتأكد من مصداقيتها وصحتها.

ويعمل الموقع جاهدا على مناقشة العديد من المجالات وذلك لإرضاء ميول أكبر عدد من القراء، ومن أهم المجالات التي يغطيها الموقع هو قسم المقالات الدينية الإسلامية، قسم تفسير الاحلام، قسم الصحة والطب قسم الأزياء والموضة، وقسم في العناية والجمال.

كما يناقش الموقع مقالات في مجال البنوك وقسم خاص برجال الأعمال والمال،و قسم القانون، وقسم متخصص بالعلاقة الزوجية قسم متخصص في الأسماء وقسم في الألغاز والأسئلة وقسم خاص بالخدمات في دول الوطن العربي وقسم خاص بالتعليم.

وأهم ما يسعى إليه الموقع هو مناقشة كل ما يهم القارئ العربي وتوفير المعلومات التي تهمه في مختلف المجالات حيث يهدف الموقع الي اثراء المحتوى العربي على الإنترنت من خلال مجموعة من المقالات المدروسة بصورة جيدة والتي قام بالإشراف عليها مجموعة مدربة من الكوادر المهنية التي لديها الخبرة الواسعة في كتابة وتحرير المقالات وطريقة تقديمها بشكل جذاب ومميز للقارئ العربي.

ويسرد موقع فكرة المحتوى التعليمي بجميع جوانبه بشكل مميز حيث يقدم شرح مطول يفيد المناهج التعليمية بمختلف المراحل مع تقديم مجموعة كبيرة ومميزة من الأبحاث التعليمية لمساعدة الطلاب في أبحاثهم هذا بجانب مواضيع التعبير المختلفة والمتنوعة لجميع الصفوف الدراسية مع تقديم عدد كبير جدا من الإذاعة المدرسية في جميع المجالات بمختلف الموضوعات.

ومن الأقسام التي لها أهمية في الموقع هو قسم الأسماء الذي يقدم اسماء المواليد مع وضع تفسير لها وتقديم اجدد الاسماء للاولاد والبنات وكذلك أسماء المستخدمين في أشهر الألعاب مثل اسماء ببجي واسماء المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك او انستقرام.

يقدم ايضا الموقع قسم خاص للأدعية الاسلامية المختلفة التي تتناسب المسلم في جميع الحالات وكذلك قسم لتفسير الآيات القرآنية وكذلك دعاء للميت ودعاء السفر والعديد من الادعية،و قسم التفسير وشرح الأحاديث النبوية الشريفة مع قسم خاص بسرد القصص الدينية سواء من القرآن والسنة النبوية وقصص الصحابة والتابعين ليتعلم منها الكبار والصغار وكذلك اسئلة دينية لإثراء المعلومات الدينية على الانترنت.

ويضم ايضا الموقع قسم خاص بمجال الصحة والطب مع تقديم دليل كامل في الأدوية وشرح كيفية استخدامها و دواعى الأستعمال، وليل خاص بالمستشفيات والعلاج بالأعشاب ، وقسم العناية بالمراة الحامل والمواليد.

يهتم الموقع أيضا بالاقتصاد المحلي والعالمي من خلال قسم خاص بالبنوك رجال الأعمال والذي يناقش الأوضاع الإقتصادية ويقدم دراسة جدوى أصغر وأكبر المشاريع التجارية مع توضيح الخدمات التي تقدمها البنوك التجارية وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية.

كما يضم الموقع واحد من الأقسام الهامة لكل امرأه ورجل وهو قسم الأزياء والموضة والذي يهتم بتوضيح صيحات الموضة العالمية للنساء والرجال وكذلك الأطفال ويساعدهم في تنسيق الملابس مع قسم خاص بالعناية بالبشره وجمالها مع عرض مجموعة من الوصفات الطبيعية للبشرة والجسم وأهم الكريمات التي تناسب البشرة.

ويسعنا في النهاية أن نقول أن موقع فكرة من المواقع الشاملة التي تختص في جميع المجالات التي تهم القارئ العربي.