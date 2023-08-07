تردد قنوات أون تايم سبورت بعد التحديث الأخير On Time Sports hd لمتابعة المباريات المحلية والعالمية

تعد قناة أون تايم سبورت، هي من أهم القنوات المصرية الرياضية التي تقدم محتوى رياضي على مدار الوقت، حيث إنها كذلك تعمل على إذاعة العديد من المباريات المحلية والعالمية، الذي يعشقها العديد من الجماهير داخل وخارج مصر، مع العلم أنها تتميز ببساطة وسهولة المحتوى الذي تقدمه من خلال استديوهات التحليل الرياضية التي لها دورًا كبيرًا في نقل كافة الأحدث الحصرية التي تتم في كل مباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

هناك بعض الترددات الهامة لقناة أون تايم سبورت 1، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11681.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

يمكن القيام بإستقبال تردد قناة أون تايم سبورت 2، وفقًا للأتي:-

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

أون تايم سبورت 3

جاء التردد الثالث لقناة أون تايم سبورت، وفقًا لما للأتي:-

التردد: 12303.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

طريقة استقبال ترددات قناة أون تايم سبورت

أصبح من السهل إمكانية استقبال ترددات قناة أون تايم سبورت، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-