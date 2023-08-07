مبارك عليك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل بالعراق أو منصة مظلتي الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 9

يحمل PDF اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023 – الدفعة الخامسة والوجبة التاسعة، وسنكون هنا على استعداد لتوجيهك خلال خطوات الوصول إلى هذه القائمة. تسعى وزارة العمل العراقية، بقيادة معالي الوزير أحمد الأسدي، لإتاحة معلومات المستحقين لبرنامج الدعم الاجتماعي في العراق، حيث يتوقف العديد من المواطنين في جميع أنحاء المحافظات على الاطلاع على هذه القائمة.

اسماء المشمولين الدفعة الخامسة الدفعة التاسعة

ومع تداول التقارير التي تفيد بأن الوزارة تستعد لصرف دفعات جديدة من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق في الأيام القادمة، فإننا سنساعدك الآن بتقديم نبذة مبسطة وسهلة حول كيفية الاستعلام عن هذه القوائم عبر الإنترنت.

لقد قامت وزارة العمل العراقية بخطوة جديدة ومهمة، حيث فتحت أبواب التسجيل للفئات المستحقة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في البلاد، وفي تطور يعكس الاهتمام الكبير بالبرنامج، قد سجل أكثر من 300 ألف مواطن عراقي بياناتهم للاستفادة من هذه الفرصة المهمة.اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ولم يترك السيد أحمد الأسدي، وزير العمل العراقي، أي مجال للشك بأن العملية ستكون سلسة لسكان كافة المحافظات العراقية للاستفادة من هذا الدعم، حيث سيكون بمقدورهم الاستعلام عن تفاصيل القوائم المتاحة بكل يسر عبر الإنترنت. سنقدم لكم في الفقرة التالية جميع التفاصيل المهمة حول هذا الموضوع.

استخراج اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لنوضح لك الخطوات اللازمة للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق للعام 2023، الدفعة الخامسة، والوجبة التاسعة، بالطريقة التالية:

انطلق بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية في البداية. اختر رمز البحث المخصص للوصول إلى قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. بدأ في تسجيل اسمك الكامل في الخانة المعنية بهذا. قم بإدخال رقم هويتك في الخانة المخصصة له. لا تنسى النقر على أيقونة “استعلام” في نهاية العملية.

ستتمكن بسهولة من الوصول إلى قوائم المستفيدين بعد اتباع هذه الخطوات.