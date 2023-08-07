الفلوس جايه زي الرز للموظفين.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الأخيرة

أعلنت وزارة المالية، عن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث إنه من المقرر أن يبدأ يوم الخميس الموافق 24 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام متواصله ليبدأ من يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 27 و28 و29 و30 أغسطس 2023، هذا وأن الوزارة حريصة على صرف جميع المرتبات في المواعيد الرسمية التي تحددها الوزارة لكي يتمكن الجميع من القيام بالصرف عبر ماكينات الصراف الألي المخصصة لذلك، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

صرف رواتب أغسطس بالزيادة الجديدة

وأوضحت وزارة المالية، أن صرف مرتبات سبتمبر أغسطس تأتي بقيمة الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لجميع العاملين في القطاعي الحكومي والخاص، إضافة إلى أن الصرف يتم يكون في المواعيد الرسمية التي تم توضيحها مسبقًا، عبر جميع البنوك العاملة في الدولة، فضلاً عن إمكانية الصرف كذلك عبر جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك، مع العلم أن الصرف يكون مقسم على حسب المديريات والهيئات العاملة في الدولة، وفقًا لما يتم تحديده من قبل الوزارة.

صرف المتأخرات من المرتبات المستحقة

وأكد طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات في وزارة المالية، أن صرف جميع المتأخرات سيتم صرفها أيام 7 و10 و11 من نفس الشهر، على أن يتم صرف كافة المستحقات المالية لجميع العاملين في ماكينات الصراف الألي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية، وشدد على عدم تزاحم المواطنين والمعنيين بالصرف على أماكن الصرف المخصصة لكل شهر.