HERE تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى علمي علوم و رياضة وأدبي .. بالنسبة المئوية” اعرف كليتك “
يترقب عدد كبير من الطلاب معرفة تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى علمي علوم و رياضة وأدبي .. بالنسبة المئوية. بدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى في صباح يوم السبت الموافق 5 أغسطس ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أغسطس 2023. لذلك، سنسلط الضوء في هذا التقرير على مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى لعام 2023.
تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى
يتطلع الطلاب في معرفة تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية في المرحلة الأولى بدلاً من الدرجات . ويرجع هذا الاهتمام إلى إمكانية حدوث الارتباك أثناء كتابة رغبات تنسيق المرحلة الأولى في امتحان الثانوية العامة. ويعلم الجميع أن عملية تحويل الدرجات إلى النسب المئوية تتم بطريقة حسابية بسيطة، حيث يتم ضرب الدرجة التي حصل عليها الطالب بالعدد 100 ثم قسمة الناتج على إجمالي الدرجات الكلية لامتحان الثانوية العامة والتي هي 410.
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الكليات لعام 2023 بالنسبة المئوية في المرحلة الأولى. يقوم طلاب الشعبة العلمية بكتابة رغباتهم في التنسيق في المرحلة الأولى بنسبة مئوية لا تقل عن 88.29 في المئة. بينما يقوم طلاب الشعبة العلمية الرياضية بكتابة رغباتهم في التنسيق في المرحلة الأولى بنسبة مئوية لا تقل عن 83.41 في المئة. أما طلاب الشعبة الأدبية فيقومون بتسجيل رغباتهم في التنسيق في المرحلة الأولى بنسبة مئوية لا تقل عن 70.61 في المئة.
ويرغب الكثير من الطلاب في الحصول على معلومات حول نسبة القبول في كليات المرحلة الأولى 2023، يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد انتهاء عمليات هذه المرحلة وإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 112,240 طالبًا وطالبة من جميع التخصصات.
كتابة رغبات تنسيق الكليات مرحلة أولى 2023
- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــااااااا.
- اختيار أيقونة تنسيق الثانوية العامة.
- الضغط على أيقونة اضغط هنا لتسجيل رغباتك.
- اختيار مصدر الشهادة الثانوية.
- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.
- إعادة كاتبة الرقم التأكيد.
- الضغط على الخطوة التالية.
- ضمان صحة بيانات الطالب المعروضة على شاشة الموقع.
- ثم قم بالشروع في كتابة ٧٥ رغبة من رغبات تنسيق المرحلة الأولى.
- يتم احترام قواعد التوزيع الجغرافي عند كتابة الرغبات.
- عندما يكتمل كتابة الرغبات، يتم طباعتها والاحتفاظ بها.
- بعد إعلان نتيجة التنسيق في المرحلة الأولى، يتم الحصول على النتيجة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لعملية التنسيق.
- يقوم الطالب بطبع بطاقة الترشيح الخاصة به في الكلية التي تم ترشيحه فيها، ثم يقوم بالذهاب بها إلى قسم شؤون الطلاب في نفس الكلية.
تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية أدبي
نقدم لكم نسب تنسيق الكليات الأدبية لعام 2023 بالنسبة المئوية، وهذه المعلومات لم يتم الإعلان عنها بعد كما ذكرنا سابقًا. ولكننا سنوضح لكم نسب القبول في الكليات الأدبية وفقًا لتنسيق الثانوية العامة للعام الماضي 2022 على النحو التالي:
- اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة– 86.34%
- ألسن جامعة عين شمس – 82.43%
- إعلام جامعة القاهرة – 80.48%.
- آثار عين شمس – 79%.
- إعلام عين شمس – 77%.
- ألسن كفر الشيخ – 85.60%.
- آثار القاهرة – 78.78%
- تربية عين شمس – 75.60%
- فنون جميل حلوان – 73.90%.
- سياسة واقتصاد بني سويف – 82.92%.
تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى علمي علوم
تتزايد عمليات البحث عن تنسيق الكليات العلمية الحكومية 2023 في المرحلة الأولى، يحصل طلاب شعبة علمي علوم بالنصيب الأكبر هذا العام من حيث العدد من إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة . وبالتالي، تزداد رغبتهم في معرفة تنسيق كليات العلوم العلمية في المرحلة الأولى والكليات المتاحة لهم بالدرجات والنسب المئوية.
وتبعا لبيان وزارة التعليم العالي، سيتم تسجيل 22304 طالب وطالبة من الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، بحد أدنى من الدرجات ٣٦٢ درجة أو أكثر وبنسبة ٨٨.٢٩٪ أو أكثر، بينما يصل عدد طلاب الشعبة الهندسية إلى 15013 طالبا وطالبة، ويتم تسجيلهم في تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى من ٣٤٢ درجة وبنسبة ٨٣.٤١٪ أو أكثر. تنسيق كليات علمي علوم بالنسبة المئوية وفقا للعام الماضي:
- طب القاهرة – 92.92%
- طب دمياط – 94.14%.
- طب أسيوط – 92%.
- طب عين شمس – 92.68%
- طب بنها – 92.43%
- علاج طبيعي كفر الشيخ – 91.21%.
- صيدلة سوهاج – 90.97%
- صيدلة القاهرة – 90.24%.
- طب بيطري المنصورة – 89%
- ط بيطري عين شمس – 88.53%
تنسيق الكليات مرحلة أولى علمي رياضة 2022
بخصوص تنسيق كليات علمي رياضة 2022 ، نلتمس لكم من خلال النقاط التالية الحدود الدنيا التي تمت الموافقة عليها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الماضي والتي يمكن أن نستنتج توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة، عبر تنسيق كليات علمي رياضة 2022 الآتي:
- هندسة القاهرة 366
- هندسة المنصورة 366
- هندسة الزقازيق 363
- هندسة دمياط 362
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
- هندسة عين شمس 361
- هندسة بور سعيد 359
- هندسة طنطا 358
- هندسة كفر الشيخ 355
- هندسة بنها بشبرا 353
- هندسة بنها 353
- هندسة الإسكندرية 353
- هندسة حلوان 352
- هندسة حلوان بالمطرية 350
- هندسة سوهاج 350
- هندسة الفيوم 348
- هندسة أسوان 347
- هندسة بني سويف 346
- هندسة المنيا 345
- هندسة جنوب الوادي 344
- هندسة أسيوط 344
- هندسة الطاقة أسوان 343
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
- هندسة السويس 352
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
- حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
- تخطيط عمراني القاهرة 339
- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
- حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332
- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331
- حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330
- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329
- حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328
- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328
- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327
- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327
- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326
- معهد فني صحى رياضه طنطا 323
- معهد فني صحى رياضه المنصورة 320
- فنون تطبيقية بنها 331
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324
- ألسن كفر الشيخ رياضة 324
- معهد فني صحى رياضه طنطا 323
- معهد فني صحى رياضه المنصورة 320
- سياسة واقتصاد السويس رياضة 318
- ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318
- سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316
- معهد فني صحى رياضه بنها 313
- فنون جميلة (عمارة) حلوان 313
- معهد فني صحى رياضه الزقازيق 310
- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 310
- علوم القاهرة رياضة 310
- ألسن أسوان رياضة 310
- علوم المنصورة رياضة 308
- ألسن الفيوم رياضة 306
- فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306
- علوم دمنهور رياضة 305
- ألسن بني سويف رياضة 305
- علوم عين شمس رياضة 304
- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304
- ألسن الأقصر رياضة 304
- علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 303
- علوم الزقازيق رياضة 302
- علوم بنها رياضة 301
- ألسن المنيا رياضة 300
- فنون جميلة (عمارة) المنيا 298
- فنون جميلة (فنون) حلوان 298
- علوم دمياط رياضة 298
- ألسن سوهاج رياضة 298
- علوم بور سعيد رياضة 297
- علوم الفيوم رياضة 296
- علوم السويس رياضة 296
- علوم بني سويف رياضة 295
- علوم أسوان رياضة 295
- معهد فني صحى رياضه الإسكندرية 293
- علوم أسيوط رياضة 291
- علوم المنيا رياضة 291