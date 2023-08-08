HERE تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى علمي علوم و رياضة وأدبي .. بالنسبة المئوية” اعرف كليتك “

يترقب عدد كبير من الطلاب معرفة تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى علمي علوم و رياضة وأدبي .. بالنسبة المئوية. بدأت أعمال تنسيق المرحلة الأولى في صباح يوم السبت الموافق 5 أغسطس ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أغسطس 2023. لذلك، سنسلط الضوء في هذا التقرير على مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى لعام 2023.

تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى

يتطلع الطلاب في معرفة تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية في المرحلة الأولى بدلاً من الدرجات . ويرجع هذا الاهتمام إلى إمكانية حدوث الارتباك أثناء كتابة رغبات تنسيق المرحلة الأولى في امتحان الثانوية العامة. ويعلم الجميع أن عملية تحويل الدرجات إلى النسب المئوية تتم بطريقة حسابية بسيطة، حيث يتم ضرب الدرجة التي حصل عليها الطالب بالعدد 100 ثم قسمة الناتج على إجمالي الدرجات الكلية لامتحان الثانوية العامة والتي هي 410.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الكليات لعام 2023 بالنسبة المئوية في المرحلة الأولى. يقوم طلاب الشعبة العلمية بكتابة رغباتهم في التنسيق في المرحلة الأولى بنسبة مئوية لا تقل عن 88.29 في المئة. بينما يقوم طلاب الشعبة العلمية الرياضية بكتابة رغباتهم في التنسيق في المرحلة الأولى بنسبة مئوية لا تقل عن 83.41 في المئة. أما طلاب الشعبة الأدبية فيقومون بتسجيل رغباتهم في التنسيق في المرحلة الأولى بنسبة مئوية لا تقل عن 70.61 في المئة.

ويرغب الكثير من الطلاب في الحصول على معلومات حول نسبة القبول في كليات المرحلة الأولى 2023، يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد انتهاء عمليات هذه المرحلة وإغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الأولى البالغ عددهم 112,240 طالبًا وطالبة من جميع التخصصات.

كتابة رغبات تنسيق الكليات مرحلة أولى 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــااااااا.

اختيار أيقونة تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على أيقونة اضغط هنا لتسجيل رغباتك.

اختيار مصدر الشهادة الثانوية.

كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

إعادة كاتبة الرقم التأكيد.

الضغط على الخطوة التالية.

ضمان صحة بيانات الطالب المعروضة على شاشة الموقع.

ثم قم بالشروع في كتابة ٧٥ رغبة من رغبات تنسيق المرحلة الأولى.

يتم احترام قواعد التوزيع الجغرافي عند كتابة الرغبات.

عندما يكتمل كتابة الرغبات، يتم طباعتها والاحتفاظ بها.

بعد إعلان نتيجة التنسيق في المرحلة الأولى، يتم الحصول على النتيجة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لعملية التنسيق.

يقوم الطالب بطبع بطاقة الترشيح الخاصة به في الكلية التي تم ترشيحه فيها، ثم يقوم بالذهاب بها إلى قسم شؤون الطلاب في نفس الكلية.

تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية أدبي

نقدم لكم نسب تنسيق الكليات الأدبية لعام 2023 بالنسبة المئوية، وهذه المعلومات لم يتم الإعلان عنها بعد كما ذكرنا سابقًا. ولكننا سنوضح لكم نسب القبول في الكليات الأدبية وفقًا لتنسيق الثانوية العامة للعام الماضي 2022 على النحو التالي:

اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة– 86.34%

ألسن جامعة عين شمس – 82.43%

إعلام جامعة القاهرة – 80.48%.

آثار عين شمس – 79%.

إعلام عين شمس – 77%.

ألسن كفر الشيخ – 85.60%.

آثار القاهرة – 78.78%

تربية عين شمس – 75.60%

فنون جميل حلوان – 73.90%.

سياسة واقتصاد بني سويف – 82.92%.

تتزايد عمليات البحث عن تنسيق الكليات العلمية الحكومية 2023 في المرحلة الأولى، يحصل طلاب شعبة علمي علوم بالنصيب الأكبر هذا العام من حيث العدد من إجمالي أعداد طلاب الثانوية العامة . وبالتالي، تزداد رغبتهم في معرفة تنسيق كليات العلوم العلمية في المرحلة الأولى والكليات المتاحة لهم بالدرجات والنسب المئوية.

وتبعا لبيان وزارة التعليم العالي، سيتم تسجيل 22304 طالب وطالبة من الشعبة العلمية في تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، بحد أدنى من الدرجات ٣٦٢ درجة أو أكثر وبنسبة ٨٨.٢٩٪ أو أكثر، بينما يصل عدد طلاب الشعبة الهندسية إلى 15013 طالبا وطالبة، ويتم تسجيلهم في تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى من ٣٤٢ درجة وبنسبة ٨٣.٤١٪ أو أكثر. تنسيق كليات علمي علوم بالنسبة المئوية وفقا للعام الماضي:

طب القاهرة – 92.92%

طب دمياط – 94.14%.

طب أسيوط – 92%.

طب عين شمس – 92.68%

طب بنها – 92.43%

علاج طبيعي كفر الشيخ – 91.21%.

صيدلة سوهاج – 90.97%

صيدلة القاهرة – 90.24%.

طب بيطري المنصورة – 89%

ط بيطري عين شمس – 88.53%

بخصوص تنسيق كليات علمي رياضة 2022 ، نلتمس لكم من خلال النقاط التالية الحدود الدنيا التي تمت الموافقة عليها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الماضي والتي يمكن أن نستنتج توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة، عبر تنسيق كليات علمي رياضة 2022 الآتي: