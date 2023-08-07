كشوفات pdf..الآن نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول لمحافظات ” البصرة – النجف-صلاح الدين- القادسية”

الآن نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول والتي متوقع أن تصدر غدا وفقا لبعض الأخبار التي يتداولها الطلاب على جروب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، ولكن حتى اللحظة الحالية لم تقم وزارة التربية العراقية بطرح أي جديد حول موعد إعلان نتائج السادس الاعدادى 2023 والتي أكدت الوزارة سابقا في تصريح صحفي انه سوف تخبر الطلاب بموعد إعلان النتيجة محددا بالفعل على صفحتها الرسمية ولم تتركهم إلى أي تخمينات أو أخبار كاذبة ، ومن هنا نستعرض إليك كل جديد حول موعد إعلان نتائج السادس الاعدادى بالعراق 2023

الآن نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول

تعلن في الساعات المقبلة على موقع وزرة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادى 2023 للأقسام التالية ” الاحيائي- التطبيقي – الأدبي ” لكافة المحافظات في آن واحد وفقا لما إعلان الوزارة على أن النتيجة سوف تكون مركزية موحدة ومتاحة برقم الامتحاني عبر موقعها الرسمي، وموقع نتيجة نت وموقع نتائجنا التعليمي في خلال الأسبوع الجاري .

رابط نتائج السادس الاعدادى 2023

انتهت إعمال التصحيح والمراجعة بالكامل إلي كافة أوراق الطلاب ومتوقع فقط النتيجة الآن على الرفع pdf على موقع الوزارة ومواقع نتائجنا التعليمي الذي يمكنك من خلال الخطوات البسطية التالية الاطلاع الآن نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول بكافة المحافظة العراقية: