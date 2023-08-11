“اعرف بنفسك وماتصدقش أي حد” سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 في بورصات الدواجن

شهد سعر الفراخ اليوم حالة من الاستقرار وذلك على حسب أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 11/8/2023 وذلك حسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة السيدة عبد العزيز السيد، وسوف نخبرك من خلال هذا المقال حول الأسعار بالتفصيل فهو من بين الأمور التي تهم الكثيرين من المستهلكين فهي من بين أنواع البروتين الرئيسية التي يعتمد عليها في الغذاء.

سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

دارت أسعار الفراخ اليوم في البورصة ما بين 60 و 61 جنيه للكيلو الواحد حيث أن هناك بعض الاختلافات الطفيفة ما بين كل منطقة وأخرى، وسجلت الأمهات البيضاء نحو 55 جنيه فقط في أسعار المزارع، بينما شهدت أسعار الفراخ الساسو ارتفاع طفيف وسجلت اليوم في بورصة الدواجن العمومية 94 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم في بورصة الشركات

هناك المئات من الشركات العاملة في مجال إنتاج الثروة الداجنة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والذي وصلت إليه مصر الفترة الماضية، لكن هناك نحو 30 بورصة عمومية تعد هي المتحكمة في أسعار السوق وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في بورصة محمد عادل اليوم 61 جنيه، وسعر كيلو الأمهات 55 جنيهًا وتراوح سعر الدجاج الساسو بين 93 و 94 أما سعر كيلو الدواجن البلدي سجل 95 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة

أسعار الكتاكيت هي أيضًا من بين الأسعار التي يتم البحث عنها وتشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلك كالآتي: