أسعار السجائر تُفجع الشارع المصري وغضب كبير بين المواطنين لهذا السبب

في ضوء الارتفاع المستمر في أسعار السجائر خلال الأيام الأخيرة بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 1٪، ازداد الاهتمام بأسعار السجائر في المحلات والأكشاك، يشعر العديد من المدخنين بالقلق من الزيادات المتتالية في أسعار عبوات السجائر بمختلف أنواعها، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة، وفي اجتماعها يوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪، و19.75٪ على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.

حقيقية ارتفاع الأسعار في الشركة الشرقية للدخان

تناقلت الأنباء أنباءً عن زيادة أسعار السجائر المحلية المنتجة من قبل شركة شرقية للدخان بمقدار 3 جنيهات في العبوة الواحدة، ولكن أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، أن هذه الأنباء غير صحيحة وتعتبر مجرد شائعات،وأوضح الرئيس التنفيذي أن أسعار عبوات السجائر لا تزال ثابتة عند 24 جنيهًا كحد أقصى، وهو السعر الرسمي الذي تم تحديده منذ شهر مارس الماضي.

أسعار السجائر البوكس الشركة الشرقية للدخان

تتراوح أسعار السجائر اليوم بحسب النوع، حيث يبلغ سعر عبوة بوكس 10 حوالي 15 جنيهًا، وعبوة كليوباترا كينج سايز تبلغ حوالي 23 جنيهًا، بينما يقدر سعر عبوة كليوباترا سوفت كوين حوالي 24 جنيهًا، أما فيما يتعلق بأسعار البيع في المحلات والأكشاك، فتتراوح بين 45 و50 جنيهًا، وفي بعض الأماكن قد تتجاوز الـ 50 جنيهًا. يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قابلة للتغيير وتختلف من مكان لآخر.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

شهدت أسعار السجائر الأجنبية في شركة فيليب موريس ارتفاعًا جديدًا نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج. وفيما يلي أسعار بعض السجائر بعد الزيادة: