هٌنـــــا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لكليات علمي “رياضة” |بالدرجات مجموع كليات الهندسة / الحاسبات والذكاء الاصطناعي/ حاسبات ومعلومات

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة تنسيق الكليات لعام 2023، وبدء عملية تنسيق الجامعات لعام 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني. ويأتي هذا بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال طلبات التقديم من طلاب الثانوية العامة 2023.

تنسيق الكليات 2023

تعتبر تنسيق الكليات لعام ٢٠٢٣ الخطوة التي يتوجب على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور قبولها بعد إصدار نتائج الثانوية العامة لنفس العام. يهدف الطالب إلى تسجيل رغباته للالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في الانضمام إليها وفقًا لمجموع درجاته الكلية.

توقعات تنسيق الجامعات 2023

بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، تحدد وزارة التعليم العالي توجيه الطلاب للكليات عام 2023. يتم ذلك وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها. هذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومن المتوقع أن يتم ذلك نهاية الشهر الحالي.

تنسيق الكليات علمي رياضة

تنسيق كليات علمي رياضة 2022 ، نقدم لكم من خلال موقعنا تنسيق العام الماضي 2022 لنستنتج توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة، عبر تنسيق كليات علمي رياضة 2022 الآتي:

هندسة القاهرة 366

هندسة المنصورة 366

هندسة الزقازيق 363

هندسة دمياط 362

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

هندسة عين شمس 361

هندسة بور سعيد 359

هندسة طنطا 358

هندسة كفر الشيخ 355

هندسة بنها بشبرا 353

هندسة بنها 353

هندسة الإسكندرية 353

هندسة حلوان 352

هندسة حلوان بالمطرية 350

هندسة سوهاج 350

هندسة الفيوم 348

هندسة أسوان 347

هندسة بني سويف 346

هندسة المنيا 345

هندسة جنوب الوادي 344

هندسة أسيوط 344

هندسة الطاقة أسوان 343

هندسة المنوفية بشبين الكوم 354

كلية الهندسة جامعة دمنهور 354

هندسة السويس 352

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342

تخطيط عمراني القاهرة 339

تعد الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337

حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331

حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329

حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326

معهد فني صحى رياضه طنطا 323

معهد فني صحى رياضه المنصورة 320

فنون تطبيقية بنها 331

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324

ألسن كفر الشيخ رياضة 324

معهد فني صحى رياضه طنطا 323

معهد فني صحى رياضه المنصورة 320

سياسة واقتصاد السويس رياضة 318

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316

معهد فني صحى رياضه بنها 313

فنون جميلة (عمارة) حلوان 313

معهد فني صحى رياضه الزقازيق 310

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 310

علوم القاهرة رياضة 310

ألسن أسوان رياضة 310

علوم المنصورة رياضة 308

ألسن الفيوم رياضة 306

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306

علوم دمنهور رياضة 305

ألسن بني سويف رياضة 305

علوم عين شمس رياضة 304

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304

ألسن الأقصر رياضة 304

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 303

علوم الزقازيق رياضة 302

علوم بنها رياضة 301

ألسن المنيا رياضة 300

فنون جميلة (عمارة) المنيا 298

فنون جميلة (فنون) حلوان 298

علوم دمياط رياضة 298

ألسن سوهاج رياضة 298

علوم بور سعيد رياضة 297

علوم الفيوم رياضة 296

علوم السويس رياضة 296

علوم بني سويف رياضة 295

علوم أسوان رياضة 295

معهد فني صحى رياضه الإسكندرية 293

علوم أسيوط رياضة 291

علوم المنيا رياضة 291

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