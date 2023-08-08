هٌنـــــا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لكليات علمي “رياضة” |بالدرجات مجموع كليات الهندسة / الحاسبات والذكاء الاصطناعي/ حاسبات ومعلومات
ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة تنسيق الكليات لعام 2023، وبدء عملية تنسيق الجامعات لعام 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني. ويأتي هذا بالتزامن مع استعداد مكتب تنسيق الجامعات لاستقبال طلبات التقديم من طلاب الثانوية العامة 2023.
تنسيق الكليات 2023
تعتبر تنسيق الكليات لعام ٢٠٢٣ الخطوة التي يتوجب على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور قبولها بعد إصدار نتائج الثانوية العامة لنفس العام. يهدف الطالب إلى تسجيل رغباته للالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في الانضمام إليها وفقًا لمجموع درجاته الكلية.
توقعات تنسيق الجامعات 2023
بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة، تحدد وزارة التعليم العالي توجيه الطلاب للكليات عام 2023. يتم ذلك وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل كلية وحجم الإقبال عليها. هذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، ومن المتوقع أن يتم ذلك نهاية الشهر الحالي.
تنسيق الكليات علمي رياضة
تنسيق كليات علمي رياضة 2022 ، نقدم لكم من خلال موقعنا تنسيق العام الماضي 2022 لنستنتج توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي رياضة، عبر تنسيق كليات علمي رياضة 2022 الآتي:
- هندسة القاهرة 366
- هندسة المنصورة 366
- هندسة الزقازيق 363
- هندسة دمياط 362
- هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362
- هندسة عين شمس 361
- هندسة بور سعيد 359
- هندسة طنطا 358
- هندسة كفر الشيخ 355
- هندسة بنها بشبرا 353
- هندسة بنها 353
- هندسة الإسكندرية 353
- هندسة حلوان 352
- هندسة حلوان بالمطرية 350
- هندسة سوهاج 350
- هندسة الفيوم 348
- هندسة أسوان 347
- هندسة بني سويف 346
- هندسة المنيا 345
- هندسة جنوب الوادي 344
- هندسة أسيوط 344
- هندسة الطاقة أسوان 343
- هندسة المنوفية بشبين الكوم 354
- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354
- هندسة السويس 352
- هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354
- حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 343
- حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 342
- حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342
- تخطيط عمراني القاهرة 339
- تعد الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان
- حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 337
- حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337
- حاسبات ومعلومات السويس رياضة 332
- حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 331
- حاسبات ومعلومات العريش رياضة 330
- حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 329
- حاسبات ومعلومات قنا رياضة 328
- حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 328
- حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 327
- حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 327
- حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 326
- معهد فني صحى رياضه طنطا 323
- معهد فني صحى رياضه المنصورة 320
- فنون تطبيقية بنها 331
- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 324
- ألسن كفر الشيخ رياضة 324
- معهد فني صحى رياضه طنطا 323
- معهد فني صحى رياضه المنصورة 320
- سياسة واقتصاد السويس رياضة 318
- ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 318
- سياسة واقتصاد بني سويف رياضة 316
- معهد فني صحى رياضه بنها 313
- فنون جميلة (عمارة) حلوان 313
- معهد فني صحى رياضه الزقازيق 310
- فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 310
- علوم القاهرة رياضة 310
- ألسن أسوان رياضة 310
- علوم المنصورة رياضة 308
- ألسن الفيوم رياضة 306
- فنون جميلة (عمارة) المنصورة 306
- علوم دمنهور رياضة 305
- ألسن بني سويف رياضة 305
- علوم عين شمس رياضة 304
- مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 304
- ألسن الأقصر رياضة 304
- علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 303
- علوم الزقازيق رياضة 302
- علوم بنها رياضة 301
- ألسن المنيا رياضة 300
- فنون جميلة (عمارة) المنيا 298
- فنون جميلة (فنون) حلوان 298
- علوم دمياط رياضة 298
- ألسن سوهاج رياضة 298
- علوم بور سعيد رياضة 297
- علوم الفيوم رياضة 296
- علوم السويس رياضة 296
- علوم بني سويف رياضة 295
- علوم أسوان رياضة 295
- معهد فني صحى رياضه الإسكندرية 293
- علوم أسيوط رياضة 291
- علوم المنيا رياضة 291
موقع تنسيق الجامعات 2023
- يمكنك الدخول إلى رابط وموقع تنسيق الجامعات 2023، عن طريق النقر هنااااااا.
- تنسيق الجامعات 2023.. خطوات التسجيل
- الدخول إلى موقع التنسيق، يقوم بالنقر هنا.
- إدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.
- إدخال رقم الجلوس والرقم القومي بشكل صحيح.
- تعبئة الطلبات الخاصة به وفقًا للتوزيع الجغرافي الصحيح.