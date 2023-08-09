” علشان فلوسك ما تروحش ع الفاضي” افضل موعد لشحن كارت الكهرباء الإلكتروني 2023 لتجنب المحاسبة على شرائح أعلى

ما هو افضل موعد لشحن كارت الكهرباء وهل وقت الشحن له تأثير على الاستهلاك والشريحة، يعد العديد مسبق الدفع من بين العدادات الحديثة التي يتم تطبيقها الآن من قبل الحكومة، لذلك يرغب الكثيرين في توفير قيمة الشحن لذلك أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر.

افضل موعد لشحن كارت الكهرباء

أوضحت الشركة القابضة للكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء في بيان له من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لا يوجد وقت مفضل من أجل شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع ” أبو كارت” .

وتابع أنه يمكن الشحن في أي وقت من الشهر دون ان تتأثر قيمة الشحن سواء كنت في منتصف الشهر أو في بداية الشهر أو أخره، كما ان لا علاقه بالشرائح وبين توقيت شحن العداد.

نصائح هامة حول كيفية التعامل مع العديد مسبق الشحن

هناك العديد من النصائح الهامة الواجب عليك أن تكون على علم بها عند التعامل مع العدادات الكودية وهي كالآتي: