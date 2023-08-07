تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 و 2 على النايل سات بجودة HD و SD المفتوحة

قناة أبو ظبي الرياضية من أهم القنوات التي يتابعها الملايين من مختلف الدول، حيث أنها متخصصة بالأحداث الرياضية تنقل جميع المباريات وعدد كبير من البطولات في رياضة كرة القدم والرياضات المختلفة، حيث يرغب العديد من عشاق رياضة كرة القدم في معرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية، لمتابعة إحدى المباريات الحاصلة عبر شاشاتها فهي من القنوات التي تنال على إعجابكم وسوف نتعرف على التردد خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1

يمكن لمحبي وعشاق رياضة كرة القدم استقبال تردد قناه أبو ظبي على القمر الصناعي النايل سات وعلى العرب سات والهوت بيرد، حيث إنها تحرص دائما على تحديث الترددات، ويكون ترددها على القمر الصناعي النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد القناة 11411.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

جودة القناة hd.

تردد قناة ابو ظبي 2 المفتوحة

يمكن أن تتابع قناة ابو ظبي الرياضية 2 فهي من القنوات المجانية التي لا تحتاج أي اشتراك، وتبث المباريات والأحداث الرياضية على مدار اليوم بدون توقف، وكذلك تقدم البرامج الرياضية المنوعة والاستوديوهات التحليلية التي تستضيف أكبر النقاد في عالم رياضة كرة القدم للتعقيب على المباريات التي تعرضها، ويكون ترددها كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد 12226.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة اس دي.

كما يمكن إن تتابع قناة ابو ظبي واحد واثنين على العرب سات من خلال التردد التالي: