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هُنا تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية.. طلاب أدبي «اعرف ممكن تدخل إيه»

fareda salehمنذ 27 دقيقة
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ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية طلاب أدبي، حيث تم الإعلان عن درجات الحد الأدنى المطلوبة لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لهذا العام. بلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة بنسبة 88.29%، و 342 درجة بنسبة 83.41% للشعبة الهندسية، و 289.5 درجة بنسبة 70.61% للشعبة الأدبية.

تنسيق الكليات 2023

وأعلنت وزارت التعليم العالي في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق حتى يوم الاثنين 7 أغسطس الحالي بلغ 42 ألفا. وسيستمر التسجيل في تنسيق الكليات للمرحلة الأولى لعام 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الحالي.

وحرصا من موقعنا على تقديم أخر أخبار التعليم وتنسيق 2023، سنقدم لكم فيما يلي موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق 2023، بالإضافة إلى الحد الأدنى لتنسيق الكليات للشعبة الأدبية لعام 2023.

تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى

وبخصوص جدول إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023، ستكون النتائج متاحة بعد إغلاق باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتقديم رغبات الطلاب يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الحالي. وفي حال عدم التمديد ليوم إضافي، ستعلن النتائج في نهاية هذا الأسبوع. ونعرض لكم مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى لشعبة الأدبي 2023.

تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية طلاب أدبي

فيما يتعلق بمؤشرات تنسيق الكليات 2023 في المرحلة الأولى للشعبة الأدبية، تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى هذا العام بنسبة 70.61% وبمعدل درجة 289.5 درجة، بينما كان الحد الأدنى في العام الماضي بنسبة 64.51% ودرجة 264.5. ولاحظنا ارتفاعًا واضحًا في تنسيق المرحلة الأولى للعام الحالي بنسبة 6% و 25 درجة عن العام الماضي. ونتوقع أن يزداد الحد الأدنى للقبول في الجماعات والكليات في تنسيق المرحلة الأولى لشعبة الأدبي 2023 مقارنة بالعام الماضي.

في الجدول التالي، سنستعرض معكم مؤشرات تنسيق الكليات للعام 2023 في المرحلة الأدبية الأولى، من خلال إلقاء نظرة على النسب المئوية للكليات العام الماضي.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى أدبي

الكليةالحد الأدنى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة354
ألسن كفر الشيخ351
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية348
سياسة واقتصاد السويس345
سياسة واقتصاد بني سويف340
ألسن عين شمس338
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية338
ألسن الفيوم337
ألسن بني سويف333
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة333
ألسن المنيا332
ألسن سوهاج331
إعلام القاهرة330
ألسن أسوان330
ألسن الأقصر329
الإعاقة والتأهيل الزقازيق328
إعلام المنوفية327
آثار دمياط326
آثار عين شمس324
آثار القاهرة323
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد323
حقوق سوهاج323
إعلام بني سويف321
آثار ولغات مطروح320
الإعاقة والتأهيل بني سويف319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس319
آثار الفيوم319
آثار أسوان318
آثار الأقصر317
إعلام جنوب الوادي316
إعلام عين شمس316
آثار سوهاج316
آثار جنوب الوادي315
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية315
تربية الإسكندرية312
تربية الزقازيق312
تربية بورسعيد311
تربية عين شمس310
تربية المنصورة308
تربية طنطا307
آداب العريش303
تربية بنها303
فنون جميلة (فنون) حلوان303
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق302
تربية طفولة مبكرة الزقازيق301
آداب القاهرة300
فنون جميلة (فنون) المنصورة299
تربية المنوفية بشبين الكوم298
تربية دمنهور298
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة296
تربية طفولة مبكرة بورسعيد296
تربية مطروح296
حقوق دمياط296
تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد295
تربية حلوان293
تربية طفولة مبكرة المنصورة293
تجارة المنصورة292
تجارة دمياط292
تربية المنيا292
آداب عين شمس291
تجارة القاهرة291
آداب الإسكندرية290
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية290
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا290
تربية مدينة السادات290
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fareda salehمنذ 27 دقيقة
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