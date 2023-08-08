هُنا تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية.. طلاب أدبي «اعرف ممكن تدخل إيه»
ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية طلاب أدبي، حيث تم الإعلان عن درجات الحد الأدنى المطلوبة لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لهذا العام. بلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة بنسبة 88.29%، و 342 درجة بنسبة 83.41% للشعبة الهندسية، و 289.5 درجة بنسبة 70.61% للشعبة الأدبية.
تنسيق الكليات 2023
وأعلنت وزارت التعليم العالي في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق حتى يوم الاثنين 7 أغسطس الحالي بلغ 42 ألفا. وسيستمر التسجيل في تنسيق الكليات للمرحلة الأولى لعام 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الحالي.
وحرصا من موقعنا على تقديم أخر أخبار التعليم وتنسيق 2023، سنقدم لكم فيما يلي موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق 2023، بالإضافة إلى الحد الأدنى لتنسيق الكليات للشعبة الأدبية لعام 2023.
تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى
وبخصوص جدول إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023، ستكون النتائج متاحة بعد إغلاق باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتقديم رغبات الطلاب يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الحالي. وفي حال عدم التمديد ليوم إضافي، ستعلن النتائج في نهاية هذا الأسبوع. ونعرض لكم مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى لشعبة الأدبي 2023.
تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية طلاب أدبي
فيما يتعلق بمؤشرات تنسيق الكليات 2023 في المرحلة الأولى للشعبة الأدبية، تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى هذا العام بنسبة 70.61% وبمعدل درجة 289.5 درجة، بينما كان الحد الأدنى في العام الماضي بنسبة 64.51% ودرجة 264.5. ولاحظنا ارتفاعًا واضحًا في تنسيق المرحلة الأولى للعام الحالي بنسبة 6% و 25 درجة عن العام الماضي. ونتوقع أن يزداد الحد الأدنى للقبول في الجماعات والكليات في تنسيق المرحلة الأولى لشعبة الأدبي 2023 مقارنة بالعام الماضي.
في الجدول التالي، سنستعرض معكم مؤشرات تنسيق الكليات للعام 2023 في المرحلة الأدبية الأولى، من خلال إلقاء نظرة على النسب المئوية للكليات العام الماضي.
مؤشرات تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى أدبي
|الكلية
|الحد الأدنى
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|354
|ألسن كفر الشيخ
|351
|الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية
|348
|سياسة واقتصاد السويس
|345
|سياسة واقتصاد بني سويف
|340
|ألسن عين شمس
|338
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|338
|ألسن الفيوم
|337
|ألسن بني سويف
|333
|ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
|333
|ألسن المنيا
|332
|ألسن سوهاج
|331
|إعلام القاهرة
|330
|ألسن أسوان
|330
|ألسن الأقصر
|329
|الإعاقة والتأهيل الزقازيق
|328
|إعلام المنوفية
|327
|آثار دمياط
|326
|آثار عين شمس
|324
|آثار القاهرة
|323
|تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد
|323
|حقوق سوهاج
|323
|إعلام بني سويف
|321
|آثار ولغات مطروح
|320
|الإعاقة والتأهيل بني سويف
|319
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|319
|آثار الفيوم
|319
|آثار أسوان
|318
|آثار الأقصر
|317
|إعلام جنوب الوادي
|316
|إعلام عين شمس
|316
|آثار سوهاج
|316
|آثار جنوب الوادي
|315
|فنون جميلة (فنون) الإسكندرية
|315
|تربية الإسكندرية
|312
|تربية الزقازيق
|312
|تربية بورسعيد
|311
|تربية عين شمس
|310
|تربية المنصورة
|308
|تربية طنطا
|307
|آداب العريش
|303
|تربية بنها
|303
|فنون جميلة (فنون) حلوان
|303
|تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق
|302
|تربية طفولة مبكرة الزقازيق
|301
|آداب القاهرة
|300
|فنون جميلة (فنون) المنصورة
|299
|تربية المنوفية بشبين الكوم
|298
|تربية دمنهور
|298
|تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة
|296
|تربية طفولة مبكرة بورسعيد
|296
|تربية مطروح
|296
|حقوق دمياط
|296
|تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد
|295
|تربية حلوان
|293
|تربية طفولة مبكرة المنصورة
|293
|تجارة المنصورة
|292
|تجارة دمياط
|292
|تربية المنيا
|292
|آداب عين شمس
|291
|تجارة القاهرة
|291
|آداب الإسكندرية
|290
|تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية
|290
|تربية (تعليم ابتدائي) طنطا
|290
|تربية مدينة السادات
|290