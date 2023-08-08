هُنا تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية.. طلاب أدبي «اعرف ممكن تدخل إيه»

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية طلاب أدبي، حيث تم الإعلان عن درجات الحد الأدنى المطلوبة لكليات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة لهذا العام. بلغ الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة بنسبة 88.29%، و 342 درجة بنسبة 83.41% للشعبة الهندسية، و 289.5 درجة بنسبة 70.61% للشعبة الأدبية.

تنسيق الكليات 2023

وأعلنت وزارت التعليم العالي في صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين سجلوا رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق حتى يوم الاثنين 7 أغسطس الحالي بلغ 42 ألفا. وسيستمر التسجيل في تنسيق الكليات للمرحلة الأولى لعام 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الحالي.

وحرصا من موقعنا على تقديم أخر أخبار التعليم وتنسيق 2023، سنقدم لكم فيما يلي موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق 2023، بالإضافة إلى الحد الأدنى لتنسيق الكليات للشعبة الأدبية لعام 2023.

تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى

وبخصوص جدول إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى 2023، ستكون النتائج متاحة بعد إغلاق باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لتقديم رغبات الطلاب يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الحالي. وفي حال عدم التمديد ليوم إضافي، ستعلن النتائج في نهاية هذا الأسبوع. ونعرض لكم مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الأولى لشعبة الأدبي 2023.

تنسيق الكليات 2023 مرحلة أولى بالنسبة المئوية طلاب أدبي

فيما يتعلق بمؤشرات تنسيق الكليات 2023 في المرحلة الأولى للشعبة الأدبية، تم تحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى هذا العام بنسبة 70.61% وبمعدل درجة 289.5 درجة، بينما كان الحد الأدنى في العام الماضي بنسبة 64.51% ودرجة 264.5. ولاحظنا ارتفاعًا واضحًا في تنسيق المرحلة الأولى للعام الحالي بنسبة 6% و 25 درجة عن العام الماضي. ونتوقع أن يزداد الحد الأدنى للقبول في الجماعات والكليات في تنسيق المرحلة الأولى لشعبة الأدبي 2023 مقارنة بالعام الماضي.

في الجدول التالي، سنستعرض معكم مؤشرات تنسيق الكليات للعام 2023 في المرحلة الأدبية الأولى، من خلال إلقاء نظرة على النسب المئوية للكليات العام الماضي.