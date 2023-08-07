أعرفها من عندنا الأول| المؤشرات الأولى نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الأولى “كليات القمة”
أعرفها من عندنا الأول| المؤشرات الأولى نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الأولى "كليات القمة"
تتزايد عمليات البحث عن نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة ومعرفة نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى. يحظى طلاب شعبة العلوم بأكبر حصة هذا العام بالنسبة لعددهم في الثانوية العامة. وبالتالي، يزداد رغبتهم في معرفة ترتيب كليات علمي علوم في المرحلة الأولى و الكليات المتاحة لهم من حيث الدرجات والنسب المئوية.
تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023. لشعبة علمي علوم من 362 درجة، أي أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي علوم من88.29% فأكثر.
نقدم من خلال موقعنا لمتابعينا من طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية.
توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
|تنسيق الجامعات 2023
|كليات المرحلة الأولى للأدبي
|توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
|طب المنصورة
|384
|طب دمياط
|383
|طب سوهاج
|383
|طب الزقازيق
|382
|طب فاقوس
|381
|طب طنطا
|380
|طب كفر الشيخ
|380
|طب الإسكندرية
|379
|طب أسنان المنصورة
|379
|طب أسنان جنوب الوادي
|379
|طب القاهرة
|378
|طب أسيوط
|378
|طب بور سعيد
|378
|طب المنوفية بشبين الكوم
|377
|طب جنوب الوادي
|377
|طب عين شمس
|377
|طب الاقصر
|376
|طب بنها
|376
|طب المنيا
|375
|طب أسنان الزقازيق
|375
|طب حلوان
|375
|طب قناة السويس بالإسماعيلية
|375
|طب السويس
|374
|طب الفيوم
|374
|طب أسنان المنوفية
|374
|طب أسنان كفر الشيخ
|374
|طب العريش
|373
|طب أسنان الإسكندرية
|373
|آثار الأقصر
|339
|طب أسنان القاهرة
|373
|طب أسنان أسيوط
|373
|طب أسنان طنطا
|373
|طب أسنان عين شمس
|373
|طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
|373
|طب أسوان
|373
|طب بني سويف
|373
|طب الوادي الجديد
|372.6
|طب أسنان السويس
|372
|طب أسنان الفيوم
|372
|طب أسنان المنيا
|372
|طب أسنان بني سويف
|371.5
|علاج طبيعي كفر الشيخ
|371
|صيدلة سوهاج
|370
|علاج طبيعي القاهرة
|370
|علاج طبيعي بنها
|370
|صيدلة المنصورة
|369
|علاج طبيعي السويس
|369
|علاج طبيعي بني سويف
|369
|علاج طبيعي جنوب الوادي
|369
|صيدلة الزقازيق
|368
|صيدلة جنوب الوادي
|368
|صيدلة دمنهور
|368
|صيدلة طنطا
|368
|صيدلة الإسكندرية
|367
|صيدلة القاهرة
|367
|صيدلة المنوفية
|367
|صيدلة أسيوط
|367
|صيدلة بور سعيد
|367
|صيدلة عين شمس
|367
|صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
|367
|صيدلة مدينة السادات
|367
|صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ
|367
|صيدلة المنيا
|366.5
|صيدلة الفيوم
|366
|صيدلة بني سويف
|366
|صيدلة ج الوادي الجديد
|366
|صيدلة حلوان
|366
|حاسبات ومعلومات سوهاج علوم
|364
|الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم
|363
|حاسبات ومعلومات المنصورة علوم
|363
|حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم
|362
|حاسبات ومعلومات قنا علوم
|362
|طب بيطري المنصورة
|362
|حاسبات ومعلومات أسيوط
|360
|حاسبات ومعلومات دمياط
|360
|حاسبات ومعلومات كفر الشيخ
|360
|طب بيطري الزقازيق
|360
|طب بيطري عين شمس
|360
|طب بيطري كفر الشيخ
|360
|حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة
|359
|حاسبات ومعلومات الزقازيق
|359
|حاسبات ومعلومات المنيا
|359
|حاسبات ومعلومات طنطا
|359
|حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية
|359
|طب بيطري المنوفية
|359
|طب بيطري دمنهور
|360
|طب بيطري الزقازيق
|360
|طب بيطري عين شمس
|360
تتزايد عمليات البحث عن تنسيق الكليات العلمية الحكومية 2023 في المرحلة الأولى. يحظى طلاب شعبة العلوم العلمية بأكبر حصة هذا العام بالنسبة لعددهم في الثانوية العامة. وبالتالي، يزداد رغبتهم في معرفة ترتيب كليات علمي علوم في المرحلة الأولى و الكليات المتاحة لهم من حيث الدرجات والنسب المئوية.
تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023. لشعبة علمي علوم من 362 درجة، أي أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي علوم من88.29% فأكثر.
نقدم من خلال موقعنا لمتابعينا من طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الجامعات لعام 2023 للكليات المتاحة للالتحاق بها في المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم.