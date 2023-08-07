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أعرفها من عندنا الأول| المؤشرات الأولى نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الأولى “كليات القمة”

أعرفها من عندنا الأول| المؤشرات الأولى نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الأولى "كليات القمة"

fareda salehمنذ 51 دقيقة
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تتزايد عمليات البحث عن نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة ومعرفة نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى. يحظى طلاب شعبة العلوم بأكبر حصة هذا العام بالنسبة لعددهم في الثانوية العامة. وبالتالي، يزداد رغبتهم في معرفة ترتيب كليات علمي علوم في المرحلة الأولى و الكليات المتاحة لهم من حيث الدرجات والنسب المئوية.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023. لشعبة علمي علوم من 362 درجة، أي أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي علوم من88.29% فأكثر.

نقدم من خلال موقعنا لمتابعينا من طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية.

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2023
كليات المرحلة الأولى للأدبيتوقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم
طب المنصورة384
طب دمياط383
طب سوهاج383
طب الزقازيق382
طب فاقوس381
طب طنطا380
طب كفر الشيخ380
طب الإسكندرية379
طب أسنان المنصورة379
طب أسنان جنوب الوادي379
طب القاهرة378
طب أسيوط378
طب بور سعيد378
طب المنوفية بشبين الكوم377
طب جنوب الوادي377
طب عين شمس377
طب الاقصر376
طب بنها376
طب المنيا375
طب أسنان الزقازيق375
طب حلوان375
طب قناة السويس بالإسماعيلية375
طب السويس374
طب الفيوم374
طب أسنان المنوفية374
طب أسنان كفر الشيخ374
طب العريش373
طب أسنان الإسكندرية373
آثار الأقصر339
طب أسنان القاهرة373
طب أسنان أسيوط373
طب أسنان طنطا373
طب أسنان عين شمس373
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية373
طب أسوان373
طب بني سويف373
طب الوادي الجديد372.6
طب أسنان السويس372
طب أسنان الفيوم372
طب أسنان المنيا372
طب أسنان بني سويف371.5
علاج طبيعي كفر الشيخ371
صيدلة سوهاج370
علاج طبيعي القاهرة370
علاج طبيعي بنها370
صيدلة المنصورة369
علاج طبيعي السويس369
علاج طبيعي بني سويف369
علاج طبيعي جنوب الوادي369
صيدلة الزقازيق368
صيدلة جنوب الوادي368
صيدلة دمنهور368
صيدلة طنطا368
صيدلة الإسكندرية367
صيدلة القاهرة367
صيدلة المنوفية367
صيدلة أسيوط367
صيدلة بور سعيد367
صيدلة عين شمس367
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية367
صيدلة مدينة السادات367
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ367
صيدلة المنيا366.5
صيدلة الفيوم366
صيدلة بني سويف366
صيدلة ج الوادي الجديد366
صيدلة حلوان366
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم363
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم363
حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم362
حاسبات ومعلومات قنا علوم362
طب بيطري المنصورة362
حاسبات ومعلومات أسيوط360
حاسبات ومعلومات دمياط360
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ360
طب بيطري الزقازيق360
طب بيطري عين شمس360
طب بيطري كفر الشيخ360
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة359
حاسبات ومعلومات الزقازيق359
حاسبات ومعلومات المنيا359
حاسبات ومعلومات طنطا359
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية359
طب بيطري المنوفية359
طب بيطري دمنهور360
طب بيطري الزقازيق360
طب بيطري عين شمس360

تتزايد عمليات البحث عن تنسيق الكليات العلمية الحكومية 2023 في المرحلة الأولى. يحظى طلاب شعبة العلوم العلمية بأكبر حصة هذا العام بالنسبة لعددهم في الثانوية العامة. وبالتالي، يزداد رغبتهم في معرفة ترتيب كليات علمي علوم في المرحلة الأولى و الكليات المتاحة لهم من حيث الدرجات والنسب المئوية.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023. لشعبة علمي علوم من 362 درجة، أي أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي علوم من88.29% فأكثر.

نقدم من خلال موقعنا لمتابعينا من طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الجامعات لعام 2023 للكليات المتاحة للالتحاق بها في المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم.

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fareda salehمنذ 51 دقيقة
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