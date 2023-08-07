أعرفها من عندنا الأول| المؤشرات الأولى نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الأولى “كليات القمة”

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة ومعرفة نتيجة تنسيق الكليات 2023 علمي علوم المرحلة الأولى. يحظى طلاب شعبة العلوم بأكبر حصة هذا العام بالنسبة لعددهم في الثانوية العامة. وبالتالي، يزداد رغبتهم في معرفة ترتيب كليات علمي علوم في المرحلة الأولى و الكليات المتاحة لهم من حيث الدرجات والنسب المئوية.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023. لشعبة علمي علوم من 362 درجة، أي أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي علوم من88.29% فأكثر.

نقدم من خلال موقعنا لمتابعينا من طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية.

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2023 كليات المرحلة الأولى للأدبي توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم طب المنصورة 384 طب دمياط 383 طب سوهاج 383 طب الزقازيق 382 طب فاقوس 381 طب طنطا 380 طب كفر الشيخ 380 طب الإسكندرية 379 طب أسنان المنصورة 379 طب أسنان جنوب الوادي 379 طب القاهرة 378 طب أسيوط 378 طب بور سعيد 378 طب المنوفية بشبين الكوم 377 طب جنوب الوادي 377 طب عين شمس 377 طب الاقصر 376 طب بنها 376 طب المنيا 375 طب أسنان الزقازيق 375 طب حلوان 375 طب قناة السويس بالإسماعيلية 375 طب السويس 374 طب الفيوم 374 طب أسنان المنوفية 374 طب أسنان كفر الشيخ 374 طب العريش 373 طب أسنان الإسكندرية 373 آثار الأقصر 339 طب أسنان القاهرة 373 طب أسنان أسيوط 373 طب أسنان طنطا 373 طب أسنان عين شمس 373 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373 طب أسوان 373 طب بني سويف 373 طب الوادي الجديد 372.6 طب أسنان السويس 372 طب أسنان الفيوم 372 طب أسنان المنيا 372 طب أسنان بني سويف 371.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 371 صيدلة سوهاج 370 علاج طبيعي القاهرة 370 علاج طبيعي بنها 370 صيدلة المنصورة 369 علاج طبيعي السويس 369 علاج طبيعي بني سويف 369 علاج طبيعي جنوب الوادي 369 صيدلة الزقازيق 368 صيدلة جنوب الوادي 368 صيدلة دمنهور 368 صيدلة طنطا 368 صيدلة الإسكندرية 367 صيدلة القاهرة 367 صيدلة المنوفية 367 صيدلة أسيوط 367 صيدلة بور سعيد 367 صيدلة عين شمس 367 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 367 صيدلة مدينة السادات 367 صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 367 صيدلة المنيا 366.5 صيدلة الفيوم 366 صيدلة بني سويف 366 صيدلة ج الوادي الجديد 366 صيدلة حلوان 366 حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 364 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 363 حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 363 حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم 362 حاسبات ومعلومات قنا علوم 362 طب بيطري المنصورة 362 حاسبات ومعلومات أسيوط 360 حاسبات ومعلومات دمياط 360 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 360 طب بيطري الزقازيق 360 طب بيطري عين شمس 360 طب بيطري كفر الشيخ 360 حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة 359 حاسبات ومعلومات الزقازيق 359 حاسبات ومعلومات المنيا 359 حاسبات ومعلومات طنطا 359 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 359 طب بيطري المنوفية 359 طب بيطري دمنهور 360 طب بيطري الزقازيق 360 طب بيطري عين شمس 360

تتزايد عمليات البحث عن تنسيق الكليات العلمية الحكومية 2023 في المرحلة الأولى. يحظى طلاب شعبة العلوم العلمية بأكبر حصة هذا العام بالنسبة لعددهم في الثانوية العامة. وبالتالي، يزداد رغبتهم في معرفة ترتيب كليات علمي علوم في المرحلة الأولى و الكليات المتاحة لهم من حيث الدرجات والنسب المئوية.

تنسيق الكليات 2023 علمي علوم

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنسيق الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023. لشعبة علمي علوم من 362 درجة، أي أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب علمي علوم من88.29% فأكثر.

نقدم من خلال موقعنا لمتابعينا من طلاب الثانوية العامة توقعات تنسيق الجامعات لعام 2023 للكليات المتاحة للالتحاق بها في المرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم.