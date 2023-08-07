هترجع زي الأول..موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

في الآونة الأخيرة شهدت أسعار السجائر في الأسواق ارتفاعا ملحوظا، في الوقت نفسه غابت بعض الأنواع في العديد من المناطق، حيث بدأ التجار بنشر إشاعات بشأن رفع الأسعار بزيادة قدرها 3 جنيهات للعلبة الواحدة، وأصبح هناك فجوة كبيرة بين أسعار المحال التجارية والاكشاك مقارنة بالأسعار الرسمية، وهذا أثار تساؤلات حول هل ستنخفض أسعار السجائر مرة أخرى؟

هل تنخفض أسعار السجائر مرة أخرى؟

لا توجد توقعات رسمية لانخفاض أسعار السجائر في المستقبل القريب، ولكن قد تتغير الأشياء اعتمادا على عدة عوامل:

• قرارات الحكومة: فالحكومة لديها خيار خفض الرسوم أو الضرائب على السجائر مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعارها.

• فائض الإنتاج: إذا زاد الإنتاج بشكل ملحوظ دون زيادة مماثلة في الطلب، فقد يضطر التجار لخفض الأسعار لتجنب تراكم الأجزاء غير المباعة.

• المنافسة: زيادة المنافسة بين الشركات المنتجة للسجائر قد تضطرهم لخفض الأسعار للحفاظ على العملاء.

ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف الشحن والمواد الخام عادة ما تدفع بأسعار السجائر نحو الارتفاع وليس الانخفاض،و نفى هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، صحة الشائعات المتداولة بشأن زيادة أسعار السجائر بنحو 3 جنيهات للعلبة الواحدة، مؤكدا أن الشركة لم تقم برفع أسعارها سواء ضريبيا أو سعريا، ووأوضح في تصريحات إعلامية أن هناك خططا جيدة ستُطرح خلال الأسبوعين القادمين، والتي من شأنها وضع حد للسوق السوداء للسجائر، معبرا عن قلقه من تجنب المستهلكين لمنتجات الشركة بسبب ارتفاع الأسعار في السوق.

أسعار السجائر الرسمية

بوكس “10”: 15 جنيهًا

كليوباترا كينج سايز: 23 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيهًا

ميريت بأنواعها: 59 جنيهًا

مارلبورو ريد: 54 جنيهًا

مارلبورو جولد: 54 جنيهًا

مارلبورو كرافت: 44 جنيهًا

أسعار السجائر في المحلات