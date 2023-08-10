“يا بلاااش ٢٠٠٠ جنيه زيادة” حقيقة زيادة منحة العمالة الغير منتظمة للمستفيدين في الشهر القادم 2000 جنيه للفرد

تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم منحة العمالة الغير منتظمة 2023 وذلك للفئات التي تنطبق عليهم الشروط، وهي المنحة التي تم الإعلان عنها بمناسبة عيد العمال وتبلغ قيمتها الف جنيه للعمال الذين لا يوجد لديهم دخل مادي ثابت، وسوف نخبرك أكثر حول المنحة وكيفية التقديم إليها من خلال هذا المقال.

منحة القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المنحة في ضوء احتفالية عيد العمال، فقد صرح بصرف منحة تقدر ب1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة تصرف بصورة شهرية في ضوء إنشاء صندوق إعانة الطواريء لهم.

لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد من أجل صرف هذه المنحة، وعلى حسب تصريحات الوزارة فإنه من المقرر البدء في صرف المنحة للمستفيدين بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

خطوات التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

سجل الدخول الى موقع العمالة الغير منتظمة

قم بإنشاء حساب خاص بك أو بالشخص الذي تريد تقديم طلب للحصول على المنحه باسمه.

إدخال بيانات المتقدم بدقة وانتباه.

يتطلب التسجيل إدخال الرقم القومي والاسم الرباعي بالإضافة إلى رقم الهاتف الخاص بك، ثم الضغط على زر التسجيل.

منحة 2000 جنيه للعاملين بجنوب سيناء

كذلك أعلنت وزارة القوى العاملة عن وجود منحة بمقدار 2000 جنيه سوف يتم منحها للعاملين في محافظة جنوب سيناء على أربعة دفعات دورية تقدم على مدار العام، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

أفاد السيد أشرف علم الدين مدير مديرية جنوب سيناء أنه تم تشكيل لجنة من أجل حصر العمالة الغير منتظمة والعاملة في قطاع المقالات داخل محافظة جنوب سيناء.