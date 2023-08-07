القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام مجاناً بدون تشفير علي القمر الصناعي

يهتم الكثير بالبحث عن القنوات العارضة لمباراة برشلونة وتوتنهام فقد حصلت القنوات الرياضية على حقوق لبث هذا اللقاء الذي يعتبر من المباريات القوية والمثيرة ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام مجاناً.

مباراة برشلونة وتوتنهام بكأس جوان جامبر 2023

ستقام المباراة برشلونة وذلك يوم الثلاثاء 8 أغسطس August 2023 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في تمام الساعة التاسعة مساءً بحسب توقيت مصر والسعودية، وهي من ضمن كأس خوان غامبر لعام 2023 ويهتم الكثير بالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام فقد حصلت العديد من القنوات الرياضية على حقوق حصرية لبث هذا اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتوتنهام

يوجد بعض من القنوات التي حازت على حقوق بث للمباراة وهي.

تردد قناة بي إن سبورتس بريميوم 1

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ابو ظبي 2 (AD Sports 2 HD)

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11625.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

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تردد قناة أبو ظبي الرياضية 3

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11373.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية