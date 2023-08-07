كليات طبية وهندسية بأقل من 90% ..نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023 “تعلن السبت” على tansik.digital.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023، أوشكت على انتهاء تنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة هو مرحلة مهمة وحاسمة في حياة الطلاب حيث يقررون مصير تعليمهم ومستقبلهم الأكاديمي. ويجب على الطلاب الاستعداد بشكل جيد لهذه المرحلة، حيث يتعين عليهم التخطيط للمرحلة القادمة واختيار التخصص المناسب لهم والذي سوف يتم اعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة على موقع التنسيق الإلكتروني .

نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي في الأيام الماضية عن فتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق الثانوية العامة وجاء كالاتي الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الأولي لشعبة علمي علوم 88.6 % وشعبة علمي رياضه 83.3 % وشعبة أدبي 70.5 % ويستمر التقديم في تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة لمدة 7 أيام ابتداء من اليوم ثم تنتهي المرحلة الأولي، وبعض المؤشرات حول وجود بعض الكليات الطببة في المرحلة الثانية مثل كليات التمريض والطب البيطرى والتي تأخذ حد أدني اقل من 90% في الجامعات الحكومية

رابط تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولي

يجب على الطلاب البحث عن المعلومات المتعلقة بالتخصصات المختلفة المتاحة في المرحلة الثانوية، وتحديد الاهتمامات الأكاديمية والمهنية الخاصة بهم. يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال زيارة المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، على على الطلاب إعداد قائمة بالتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، والتأكد من مطابقة متطلبات القبول لهذه التخصصات مع مستواهم الأكاديمي الحالي. يمكن للطلاب الحصول على معلومات حول متطلبات القبول من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد التعليمية، وكذلك من خلال الحصول على نصائح من المستشارين الأكاديميين.الطلاب التسجيل في المواقع الإلكترونية المخصصة لتنسيق المرحلة الأولى في الثانوية العامة من هنا ، وتقديم البيانات الشخصية والأكاديمية الخاصة بهم. كما يجب عليهم تحديد الرغبات الأكاديمية حسب ترتيب الأولوية، وسيتم توزيع الطلاب وفقاً لمعدلاتهم وترتيب رغباتهم.