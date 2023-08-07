تردد القنوات
استقبل الآن على جهازك تردد قناة طيور الجنة TOYOR EL JANAH الجديد على نايل سات 2023
قناة طيور الجنة في عام 2023 تعتبر واحدة من القنوات البارزة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تهدف إلى تقديم محتوى ممتع وتعليمي مخصص للأطفال الصغار، تركز القناة على تقديم البرامج والعروض التي تناسب ذوقهم واهتماماتهم، مع تضمين قيم وأخلاقيات إيجابية تهدف إلى تنمية شخصياتهم، تعتبر هذه القناة مصدرًا هامًا للمعرفة والترفيه، وهي محطة بحث شائعة بين الأهل والأمهات الذين يبحثون عن محتوى آمن ومفيد لأطفالهم، تذاع قناة طيور الجنة على تردد جديد على قمر النايل سات في عام 2023، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات الراغبة في تقديم تجربة تلفزيونية مميزة لأطفالهم.
تردد قناة طيور الجنة
يأتي تردد قناة طيور الجنة على النحو التالي:
- القمر الصناعي للقناة هو نايل سات.
- تردد القناة هو 11393.
- اتجاه الاستقطاب هو العمودي.
- معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.
- معدل ترميز القناة هو 27500.
- الجودة هي sd.
طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجنة
يمكن للمواطنين والمواطنات تثبيت تردد قناة طيور الجنة أو تثبيت تردد أي قناة أخرى من خلال السير على عدد من الخطوات، ويأتي تثبيت التردد على النحو التالي:
- عليك في البداية أن تقوم بالضغط على قائمة الإعدادات من جهاز الريموت الخاص بك.
- اضغط على زر إضافة قناة.
- ابدأ في تثبيت الإحداثيات الخاصة بالقناة والتي هي القمر الصناعي والتردد ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز واتجاه الاستقطاب.
- سوف يبدأ القمر بالبحث عن القناة، بعدها اضغط على حفظ.
- بعدها سيتم تنزيل القناة ضمن قائمة القنوات.