زيارة رئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة لجامعة الملك عبدالعزيز لمتابعة برنامج ‘موهوبو العمارة والتصميم 2023

هيئة فنون العمارة، قامت الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، بزيارة جامعة الملك عبدالعزيز لمتابعة سير عمل برنامج “موهوبو العمارة والتصميم”، الذي ينفذه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة وتحت مظلة وزارة الثقافة، الزيارة شهدت حضور وفد من مؤسسة “موهبة” بالإضافة إلى المهتمين ووسائل الإعلام.

هيئة فنون العمارة وتفاصيل برنامج موهوبو العمارة والتصميم

هيئة فنون العمارة، حرصت على بدأ البرنامج في يوليو الماضي ويستهدف 130 طالب وطالبة في العاصمة الرياض، جدة، والدمام، ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات التصميم والتفكير الإبداعي للطلاب، وتطوير مبادئ التصميم الإبداعية والتفكير التصميمي، يعتمد البرنامج على مبدأ التعلم القائم على الاستوديو التصميمي الذي يركز على التعلم من خلال الممارسة.

جولة متابعة البرنامج في الجامعات

قام وفد الهيئة بزيارة جامعة الملك عبدالعزيز لمتابعة سير عمل البرنامج، سيواصل وفد الهيئة في الأيام المقبلة زيارات المتابعة للجامعات الأخرى التي تنفذ البرنامج، وتشمل الجامعات المقبلة جامعة الأمير سلطان للبنات في الرياض، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

أهداف البرنامج ومضمونه

يهدف البرنامج لتأسيس مبادئ التصميم الإبداعية والتفكير التصميمي في تخصصات التخطيط الحضري والعمارة والتصميم الداخلي، ويركز البرنامج على التعلم بالممارسة ويشمل إنتاج مشروع نهائي يجمع التخصصات من خلال التطرق إلى مشكلات تصميمية عملية.

يتابع رئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم وفد الهيئة جولات المتابعة لبرنامج “موهوبو العمارة والتصميم” في الجامعات المشاركة، يهدف البرنامج إلى تطوير مواهب الطلاب وتعزيز مهاراتهم في مجال التصميم، ويأمل الجميع أن يحقق البرنامج نجاح كبير ويسهم في تطور قطاع العمارة والتصميم في المملكة.