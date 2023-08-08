ثبت الآن AD nat geo … تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2023 الجديد اضبطه واستمتع بأفضل البرامج الثقافية والترفيهية

ازداد البحث في الساعات الأخير حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2023 الجديد، وتعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أفضل القنوات التي تبث البرامج الثقافية والترفيهية باللغة العربية، وتقوم القناة بتقديم العديد من البرامج المدبلجة من القناة الأم ناشيونال جيوغرافيك National Geographic الأمريكية، وتحظى قناة nat geo Abu Dhabi بإعجاب الملايين من المشاهدين في الوطن العربي، ولذلك يتابعون التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوجرافيك على القمر الصناعي النايل سات وعلى العربسات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات 2023

ويستطيع المتابعون الوصول إلى تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك الجديد عن طريق ضبط إعدادات أجهزة الاستقبال الرسيفر على التردد الجديد الذي صدر عن طريق إدارة القمر الصناعي النايل سات، كذلك في العديد من الدول يمكن ضبطه عبر التردد على القمر الصناعي عرب سات، وسوف نوضح بالتفصيل في السطور التالية من هذه المقالة كافة الترددات الجديدة الخاصة بقناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي نايل سات

وعلى القمر الصناعي المصري النايل ساتيمكن ضبط تردد القناة عنطريق الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادت الخاصة بجهاز الاستقبال.

اختيار إعداد الهوائي.

اختيار إضافة تردد جديد.

كتابة التردد 11805.

تحديد الاستقطاب أفقي أو H.

كتابة معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كتابة معدل الترميز 27500.

تردد ناشيونال جيوغرافيك 2023 عرب سات

وكذلك يستطيع المتابعون ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد على القمر الصناعي العربي عربسات عن طريق الخطوات الأتية: