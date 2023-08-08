خبر مية مية.. رفع سن المعاش لـ 65 سنة بدءًا من هذا الموعد تبعًا لقانون العمل الجديد

في الفترة القادمة، ستشهد خطط تنفيذية رفع سن المعاش لـ 65 سنة تبعًا لقانون المعاشات الجديد، حيث منح هذا القانون سلطة رفع سن المعاش بشكل تدريجي إلى 65 عامًا للمؤمن عليهم، بموجب توجيهات رئيس الوزراء، تم وضع لوائح تنفيذية تحدد الإجراءات الخاصة برفع سن المعاش، ينبغي توضيح الهدف من هذا الإجراء بما يُلخص في نقطتين رئيسيتين. أولاً، التوجه نحو توحيد سن المعاش لجميع الفئات من العاملين، بما في ذلك أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وذلك بهدف تحقيق توازن تدريجي في المزايا التأمينية.

رفع سن المعاش لـ 65 سنة

قام البرلمان السابق، برئاسة الدكتور على عبد العال، بتبني قانون جديد للتأمينات والمعاشات، والذي يشمل تعديلات على سن التقاعد، حيث تم رفع حالات الاستحقاق للحصول على رفع سن المعاش لـ 65 سنة.

مستقبلنا يشهد تعديلات مستمرة في سياسة المعاشات، حيث من المقرر رفع سن التقاعد إلى 61 عامًا في يوليو 2032، ومن ثم يتبعه رفع إلى 62 عامًا في يوليو 2034، وبعدها سيتم رفعه مجددًا إلى 63 عامًا في يوليو 2036، ولن يتوقف الأمر هنا، حيث سيتم رفع سن المعاش ليصل إلى 64 عامًا في يوليو 2038، وأخيرًا سيتم الارتفاع النهائي ليصل إلى 65 عامًا في يوليو 2040.

المعاش المبكر

أتى القانون الجديد للتأمينات والمعاشات بمجموعة من الشروط للسماح بالخروج المبكر للمؤمن عليه إلى المعاش، ومن بين هذه الشروط تم تحديد الشرط الأول والذي ينص على أنه يجب توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث يمنح هذا الشرط الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخيرة، وذلك بحد أدنى لا يقل عن الحد المعتمد للمعاش الذي يتم ذكره في الفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون الجديد.

رفع سن المعاش لـ 65 سنة، تنص المادة 24 من النص القانوني الجديد للتأمينات والمعاشات على ضرورة ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق للمعاش. بالإضافة إلى ذلك، تنص الشروط الثانية للحصول على المعاش المبكر والمقررة في نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على ضرورة أن تشمل مدة الاشتراك التأميني فترة فعلية لا تقل عن 240 شهرًا. وفيما بعد، يُفترض أن تصل إلى 300 شهرًا فعلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد

من هم المستحقين المعاشات

بعد معرفة موعد رفع سن المعاش لـ 65 سنة، نكشف عن المستحقين المعاشات: