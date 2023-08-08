ثغرة ترجعلك شقة الحج.. استرداد الشقة دون نزاع تبعًا لتعديلات قانون الايجار القديم

استرداد الشقة دون نزاع بات قانون الإيجار القديم من أمور لها تأثير كبير ومهم في حياة العديد من المصريين، حيث تم تنفيذه في شهر مارس الماضي وبدأ العمل به بموجب القانون الاعتباري رقم 10 لعام 2022، وذلك بعد موافقة الرئيس السيسي عليه. هذا القانون جلب بشرى إيجابية لأصحاب العقارات، حيث يتيح لهم استعادة ممتلكاتهم بطرق قانونية دون التورط في نزاعات مع المستأجرين.

ثغرة في قانون الايجار القديم

إذا كنت تنوي استئجار شقة سكنية لمدة تصل إلى 59 سنة، ينصح بعدم توقيع العقد مع وكيل الشقة. يُعتبر العقد صالحًا في حال عاد المالك الأصلي للشقة، استرداد الشقة دون نزاع حيث ستثبت “الاستئناف” صحة ونفاذ العقد الممتد لمدة 59 سنة بين “الوكيل” و”المستأجر”. ولكن فيما إذا قام المالك بتقديم طعن يعتمد على أن الوكيل غير مخول لتوقيع عقود تتجاوز مدة 3 سنوات فقط، وفقًا للمادة 559 من القانون المدني، فإن محكمة النقض قد تقوم بإلغاء الحكم وإلغاء الإخلاء والطرد.

في قاعدة تجارية مأثورة: “انقضاء عقود الإيجار التي يُعدِّها الوكيل يأتي بمرور 3 سنوات، إلا إذا تمت موافقة المالك عليها.” وقد أوضحت محكمة النقض في جلساتها أن “الإيجار الصادر من الوكيل وكالة عامة، لا يمكن أن يمتد لأكثر من 3 سنوات، ما لم يكن هناك موافقة صريحة من المالك – وكذلك الموافقة يجب أن تشمل علم المالك بأن العمل المذكور في الوكالة يتعدى حدود الوكالة وهو يقصد تعزيز تلك العمليات بنفسه.”

استرداد الشقة دون نزاع

يُعطي قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية فترة انتقالية تدوم لمدة 5 سنوات، وتكون تلك الفترة فرصة للانتقال من وضعية الإيجار القديم إلى الوضع الجديد، استرداد الشقة دون نزاع بعد انتهاء تلك الفترة، بموجب القانون، يكون لدى المستأجر خيار التخلي عن العقار المستأجر أو تسليمه للمالك. في حالة عدم التعاون من قِبل المستأجر، يحق للمالك التقديم للقضاء المستعجل للمطالبة بالطرد، مع إمكانية الحصول على تعويض مادي.