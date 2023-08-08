الكلام اللي في الجون.. تنبيه لاصحاب العدادات القديمة بسرعة التوجه اقول فرع لهذا السبب

تنبيه لاصحاب العدادات القديمة، دعت وزارة الكهرباء بحرص عملاء العدادات القديمة على التنبه واتخاذ إجراءات سريعة في حالة الطوارئ المحتملة، حيث أشارت إلى ضرورة مراجعة إدارة الكهرباء على الفور لإصلاح أي خلل قد يحدث، بهدف الحفاظ على سلامتهم وتفادي أي تبعات قانونية نتيجة للتأخير في التدخل، تهدف هذه التنبيهات إلى توجيه الانتباه للمواطنين حول ضرورة التبليغ عن أي مشكلة تتعلق بالكهرباء وضرورة إصلاحها بسرعة، بهدف تجنب أية مسؤوليات محتملة عن الأضرار التي قد تنجم عن عدم الإبلاغ عن الحالات الطارئة للجهة المسؤولة عن توفير الكهرباء.

تنبيه لاصحاب العدادات القديمة

تسلط وزارة الكهرباء الضوء على علامات تدل على احتمالية وجود مشكلة في العداد، مشددة على أهمية مراقبتها بعناية لضمان سلامة المستخدمين وتحقيق دقة في قراءات استهلاك الكهرباء، تنبيه لاصحاب العدادات القديمة إذا لاحظ العملاء توقف مؤشر العداد أثناء استخدام الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون أو الغسالة أو المكيف، فهذا يمكن أن يكون إشارة لوجود خلل في العداد الذي قد يؤثر على تسجيل الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وفي مثل هذه الحالات، يجب على العملاء الابلاغ عن الخلل فورًا للقيام بعمليات الصيانة الضرورية.

طريقة تصليح العدادات القديمة

تنبيه لاصحاب العدادات القديمة لإصلاح العداد الكهربائي القديم المعطل، ينبغي على المستهلك اتباع سلسلة من الخطوات:

– التواصل والإبلاغ: يجب على المستهلك التواصل مع إدارة الكهرباء المسؤولة عن منطقته وإبلاغهم بحالة عطل العداد الكهربائي.

– الفحص الفني: يقوم فريق فني من إدارة الكهرباء بفحص العداد المعطل لتحديد سبب العطل وتأثيره على دقة قراءات استهلاك الكهرباء.

– البدائل المتاحة: إذا تبين عدم إمكانية إصلاح العداد، يتم اقتراح بدائل مثل استبداله بعداد جديد.

– إجراء الاستبدال: في حالة الاستبدال، يقوم فريق الصيانة بتركيب العداد الجديد بدلاً من العداد القديم المعطل.

– التسديد بالتقسيط: لتسهيل العملية على المستهلك، توفر إدارة الكهرباء خيار التقسيط لثمن العداد الجديد، حيث يمكن للمستهلك تسديد المبلغ على أقساط منفصلة تُخصم من فواتير الكهرباء الشهرية.