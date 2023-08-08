نتـائجنا هُسًة رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 دور 1 في {العراق-ناجح-النجاح-السومرـية}

رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 أشارت وزارة التربية والتعليم عن إقتراب موعد نتائج الصف السادس العراق الدور الأول 2023, وذلك عندما تتم عمليات المراجعات النهائية وهناك مصادر مسئولة تفيد بأن الوزارة سوف تعلن عن النتيجة غدا الثلاثاء الموافق 8 من شهر أغسطس 2023, وسوف يتم الإعلان عنها بأي لحظة وذكرت الوزارة بإنها تعمل بأقصى جهدها الآن لتحميل النتائج على المواقع الإلكترونية التي توفرها الوزارة, لمعرفة النتائج من خلال موقع نتائجنا الوزاري وتدعو الطلاب إلى الهدوء لحين ظهور النتائج خلال الساعات القليلة القادمة, وسوف يتم الإعلان عنها من خلال التلفاز العراقي وصفح التواصل العراقي.

نتائج الصف السادس الإعدادي العراق 2023

ينتظر طلاب الصف السادس العراق بفارغ الصبر النتائج, لذلك تعمل الوزارة العراقية على مساعدة الطلاب وتوفير موقع نتائجنا للطلاب للوصول للنتائج بكل سهولة وهذا من خلال إتباع هذه الخطوات:

بداية قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقي أو إدخل مباشرة إلى موقع نتائجنا الوزاري من خلال هذا السومرية الإلكتروني، ستظهر أمامك قائمة من الخيارات المتعددة إختر منها نتائج المرحلة الإعدادية الصف السادس موقع ناجح الدور الأول, سيتطلب منك إدخال البيانات المطلوبة قم بتحديد المحافظة التابعة للطالب وإسم مدرستك والإدارة التعليمية الخاصة بالطالب, ثم أكتب إسمك رباعيا وحدد رقمك الإمتحاني وراجع جميع البيانات التي أدخلتها, وإضغط على زر عرض النتائج وستظهر لك النتائج بكل سهولة.

نتائج السادس الإعدادي أدبي وأحيائي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إقتراب ظهور النتائج للصف السادس العراقي الدور الأول, وتم التنويه عن نسبة النتائج لهذا العام هي نتائج جيدة مقارنة بالعام الماضي, وصرحت أيضا بإنتهاء التصحيح والمراجعات النهائية لجميع المواد الإمتحانية ويوجه رسالة للطلاب بعدم القلق من تأخير النتائج, لإن الوزارة حريصة على عدم الإعلان عن النتائج إلا بالتأكد التام من صحة النتائج للصف السادس الإعدادي, ليصل كل طالب إلى حقوقه كاملة ويأتي هذا التأخير في مصلحة الطالب أولا, والجدير بالذكر أيضا بأن عددا كبيرا من الطلاب تمكنت الوزارة من رفع الدرجات الخاصة بهم على المواقع الإلكترونية الوزارية, وتعمل الآن على رفع باقي الطلاب ليتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن لجميع المحافظات في وقت واحد.