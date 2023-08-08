يعتبر ببلاش… مش هتصدق هتدفع كام وتشاور على الشقة بتاعتك في المكان اللى تحدده مبروك عليك

ب 900 جنيه أحصل على شقة العمر في المكان اللي تختاره يمكنك أن تحصل على شقة العمر ب 900 جنيه ولكن يوجد شروط للحصول عليها لذلك يقدم بنك ناصر الإجتماعي للعملاء فرصة العمر الذهبية التي تأتي مرة واحدة, من خلال برنامج التمويل العقاري وهذا من خلال مبادرة أطلقها البنك المركزي لمحدودي الدخل لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدة سكنية, وهذه المبادرة تساعد المواطنين على تقديم قرض شقة بالتقسيط من خلال بنك ناصر الإجتماعي.

كيف تحصل على شقة ال 900 جنيه

يمكنك أن تقدم على قرض لشراء شقة من خلال تقديم الطلب لبنك ناصر الإجتماعي, الذي أطلق مبادرة لمساعدة المواطنين على الحصول على شقة العمر بالتقسيط المريح للمواطن المصري وبشروط معينة, ولكن يفترض أن تكون قد إخترت شقة تبلغ قيمتها بنحو 250.000 جنيه, لذلك يقدم لك البنك التمويل الذي يبلغ %90 من قيمة المبلغ الأصلي ويمكنك السداد على 20 عام بقسط شهري يصل إلى 900 جنيه, وإختيار المكان السكني يكون وفقا لرغبة العميل ويتم إختيار الوحدة السكنية بالمكان الذي يحدده وتكون مكان الوحدة مطابقة للشروط, ومن ثم يذهب للبنك ليحصل على القرض.

شروط الحصول على قرض شقة بنك ناصر

يجب أن يكون الدخل الشهر الحد الأقصى من 4500 إلى 5700 للأسرة وتبلغ سعر الفائدة للقرض بنسبة %7 ويتم تحديد قيمة الوحدة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, وتحدد المساهمة الذاتية للعميل %10 بحد أدنى و%40 بحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية لدعم صندوق نشاط التمويل العقاري, وقد تصل فترة السداد إلى 20 عام يجب أن لا يقل السن للمتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما, ويجب أن لا تكون الزوجة أو الزوج أو الأولاد يمتلكون أي وحدات سكنية وأن لا يكونوا قد حصلو قبل ذلك على وحدة سكنية مدعومة أو أرض أو قرض من البنك.

فئات يمكنها الحصول على قرض الشقة من بنك مصر

هناك فئات يمكنها الحصول على قرض الشقة من بنك ناصر وتم تحديدها كالأتي:

يمكن للموظفين الحصول على هذا القرض كما يمكن أيضا أن يحصل عليه أصحاب المهن الحرة “المهنيين”, ومن هذه الفئات المستفادة هم أصحاب الأعمال الحرة والعملاء المحولين من صندوق التمويل العقاري.