عاجل من الحكومة قرار هام بصرف 625 جنيه لكل أسرة تعرف على تلك الفئات

تقدم الحكومة المصرية العديد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لذلك قامت الحكومة بتقديم منحة من برنامج تكافل وكرامة تحت رعاية شبكات الأمان الإجتماعي, وتقدر قيمة المنحة 625 جنيه مصري وقامت الوزارة بفتح باب التقديم في تكافل وكرامة 2023 للأسر المستفيدة منها, والتي تقدر بحوالي 5.2 مليون أسرة مصرية وهم المستفيدين من المنحة التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي.

منحة شهرية من الحكومة لكل أسرة

إعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدد الأطفال المستقيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة الذي تم إطلاقه من الوزارة سابقا تحت رعاية شبكات الأمان الإجتماعي, وهذا البرنامج يسمى برنامج التحويلات النقدية المشروطة ويستفيد من هذا البرنامج حوالي 5.2 أسرة, ويصل إلى 22 مليون مواطن ويصرف لهم الدعم شهريا وحددت الوزارة عدد الأطفال لأسر تكافل وكرامة بداية من حديثي الولادة إلى سن ال 18 عام قد بلغ 6.238.190 طفلا, ووصلت أعمار حديثي الولادة منهم إلى 6 أعوام بنسبة %14 وتقدر 873.269 طفلا, ووصلت أعمار الأطفال من 6 أعوام إلى 18 عام بنسبة %86 وتقدر 5. 364.921 طفلا مصريا.

شروط الحصول على المنحة الشهرية من الحكومة

يجب أن تتوفر شروط للحصول على المنحة الشهرية التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي أولا بالنسبة لتكافل:

تعطي المنحة للأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت أو معاش تأميني وتقديم الطلب للمنحة بداية من سن سنة واحدة إلى 18 سنة, ويجب متابعة الحالة الصحية للأم والأطفال ويجب أن يلتزم الأطفال الذين يذهبون إلى المدارس أن تكون نسبة حضورهم بالمدارس %80 من أيام العام الدراسي, وتقدم المنحة للأسر التي يعولها مجند بالحكومة سواء يوجد لديه أخوة أو زوجة أو والديه تصرف لهذه الأسرة المنحة, ثانيا الكرامة تعطي المنحة للمسن أو المسنة التي يصل عمرهم ل65 عام وأيضا الطفل المعاق الذي بلغ ال 18 عاما, والعاجز الذي بلغ 18 عاما فأكثر ويعجز عن العمل والأشخاص الذين لا يمتلكون عقارات والمرضى الذين لديهم أمراض مزمنة, والذي لا يمتلك حيازة أراضي أو سيارة, وإيضا الذين لا يوجد لديهم أطفال يدرسون في مدلرس خاصة ولا يحصل على معاش حكومي.