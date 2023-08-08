ترليون مبروك الروقان كله… ب10 الاف جنيه بس ممكن تركب عربية.. بشرى سارة من الحكومة بطرح تلك السيارة

ادفع 10 الاف بس.. الحكومة تطرح سيارات استيراد بأسعار مخفضة سوف يتم عقد جلسة المزاد العلني في الساعة 12 ظهراً في يوم الثلاثاء بتاريخ 15 من شهر أغسطس عام 2023م، داخل قاعة النادي الرياضي بالجيزة، شارع البحر الأعظم تحت كوبري عباس في الجيزة، وهذا المزاد بكون بخصوص بيع 26 لوط دراجات بخارية وسيارات و مواتير مستعملة قد أتت من الخارج، وذلك في مخزن داخل ساحة جمارك السيارات في مطار القاهرة الدولي.

ماركات وموديلات سيارات جمارك مطار القاهرة الدولي

توجد العديد من موديلات وماركات سيارات جمارك في مطار القاهرة، ومن هذه الأنواع ما يلي: يوجد نوع سيارة موديل BMW، نوع سيارة بموديل مرسيدس، سيارة من النوع بيجو 504 و 605، كما يوجد سيارة بموديل مازدا، ويوجد أيضاً سيارة من موديل جيب جراند شروكي، ويوجد سيارة من نوع تويوتا لاند كروز، كما يوجد سيارة موديل كيا شوما، سيارة بموديل إيسوزو، ويوجد سيارة من نوع متسوبيشي، كما يوجد سيارة موديل بورش، ويوجد أيضاً سيارة بموديل راند روفر ديسكفري، كما يوجد سيارة بموديل راف 4، ويوجد سيارة من نوع هيونداي إلنترا، ويوجد سيارة من النوع نيسان، ويوجد أيضاً سيارة من نوع إيسوزو بيك أب، كما يوجد مجموعة من الدراجات النارية بأنواع ماركات مختلفة، ويوجد أيضاً 8 أنواع موتور.

كراسة الشروط

يتم بيع كراسة الشروط التي تختص بالمزاد بمبلغ قدره 400 جنيه وذلك في الهيئة العامة التي تختص بالخدمات الحكومية، وذلك في 7 شارع محمد حامد فهمي الدكتور وهو فرع من الشارع الرئيسي التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي في الدقي.

شروط دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

يشترك تقديم بطاقة خاصة بالرقم القومى ويجب أن تكون سارية وذاك للأفراد العاديين، يشترط للدخول في المزاد تقديم البطاقة الضريبية وذلك للخاضعين لها أي التجار، يجب على الأشخاص الذين يريدون الإشتراك في المزاد أن يقوموا بشراء الكراسة الخاصة بالشروط، يجب القيام بسداد المبلغ الخاص بتأمين دخول المزاد، وقدر هذا المبلغ هو 10 آلاف جنية ويتم سداده في خزينة جمرك سيارات التي توجد في مطار القاهرة