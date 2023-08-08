اللى عاوز كوكو أحمر وبلدي والبيض بقى هينزل ولا اي… معرفة اسعار الفراخ في بورصة الدواجن

سعار الدواجن، تثير عملية تغيير الأسعار من وقت لآخر قلق الأفراد نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن ويمكن عرض أسعار الدواجن اليوم الموافق 6 أغسطس 2023 بسبب التغير الجديد في أسعار الدواجن لذلك يمكن عرض أسعار الدجاج في البورصة المصرية.

أسعار الدواجن

سجل اليوم سعر الكيلو للدواجن 64 جنيه في سوق الجملة ويتأرجح سعر الكيلو للدواجن للمستهلك سعر 70,73 جنيه بينما وصل سعر كيلو أوراك الدواجن إلى 74 جنيها والبانيه 180 جنيها، ووصل سعر السوق إلى 100 جنيها وسعر الكتكوت الصغير الأبيض 9 جنيها وسجل الكتكوت الساسو 10 جنيها بينما سجل سعر الدواجن الأمهات إلى 82,85 جنيها، ووصل سعر الدجاج العتاقي إلى 100 جنيها، وسعر كيلو الأرانب إلى 95 جنيها وسعر كيلو الأجنحة إلى 35 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الابيض إلى 103 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض البلدي 114 جنبها بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 105 جنيها في المزارع.

أسعار الكتاكيت اليوم

أظهرت البورصة اليوم سعر الكتكوت الابيض إلى من 8 إلى 8,25جنيها بينما وصل سعر الكتكوت الساسو من 9 إلى 10 جنيها، وسعر الكتكوت البلدي إلى 5,5، ووصل سعر الكتكوت الهجين من 6,75 إلى 7,75 جنيها بينما وصل سعر كتكوت الجيل الثاني إلى 8,75 جنيها، ووصل البط المسكوفي من 15 إلى 18 جنيها للبط ذات العمر اليوم، بينما وصل سعر البط الفر نساوي إلى 7,5 و8,5 جنيها، وسعر الكيلو الأوراك إلى 85 جنيها، وسعر كيلو الدبابيس إلى 99 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الكبد والقوانس الى85 جنيها.

أسعار البيض اليوم

شهد السوق المصري استقرارا واضحًا في سعر كرتون البيض حيث سجل سعر طبق البيض البلدي من 109,110 جنيها، وسعر البيض الأحمر إلى 100, 102 جنيها، وسعر طبق البيض الابيض من 86,96 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الدجاج البانيه للدواجن البيضاء في المحالات التجارية إلى 175 جنيها، وسعر كيلو الشيش طابوق إلى 160 جنيها ووصل سعر كيلو الحمام الجامبو إلى 120 جنيها،