لأصحاب المعاشات افرح ياعم… عند زيادة تصل 10900 لتلك الفئات… موعد صرف معاشات أغسطس 2023

موعد صرف معاشات اغسطس بالزيادة، مع بداية شهر أغسطس وظهرت التساؤلات حول الزيادة في المعاشات للمتقاعدين ومتى يتم استلام الزيادة ومن هي الفئات المستحقة لتلك الزيادة لذلك سنحاول الإجابة على تلك التساؤلات خلال المقال التالي.

موعد صرف معاشات اغسطس بالزيادة

حددت الهيئة العامة للتأمينات المصرية موعد صرف المعاشات للمتقاعدين والزيادة في الاول من شهر أغسطس لجميع المستفيدين من المعاشات بالإضافة إلى ذكرت الهيئة التأمينات الاجتماعية لا يوجد زيادة جديدة في معاش شهر أغسطس لكن تم صرف الزيادة المقررة من شهر ابريل الماضي بنسبة 15٪ لشهر أغسطس، ونجد أنه تعددت طرق صرف المعاشات للمتقاعدين بطرق أسهل من ذي قبل ومنها ماكينات الصرف الآليATM ، منافذ فوري وفروع الشركة المختلفة، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية.

زيادة معاشات شهر أغسطس 2023

تبلغ زيادة في شهر أغسطس 15٪ لكافة المستحقين للمعاشات بحد أدنى يصل إلى 170 جنيها، بينما وصل الحد الأقصى إلى 1635 جنيها، وقد استمرت تلك الزيادة إلى خمس شهور على التوالي، ويمكن الاستعلام عن مبلغ المعاش وموعد صرف المعاشات من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية العامة المتواجد في الصفحة الرئيسية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدول صرف المعاشات 2023

عملت هيئة العامة للتأمينات على تقسيم الفئات إلى شرائح معينة ولكل شريحة أيام معينة لصرف المعاش كالآتي الشريحة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه في يومي 1,2 أغسطس، الشريحة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه يومي 3,4 أغسطس، الشريحة الثالثة متاح صرف المعاش يومي 5,6 أغسطس التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيها، وسيتم صرف المعاش بزيادة 15٪ في أول أيام شهر أغسطس.

كيفية الاستعلام عن معاشات أغسطس

يتيح الموقع الرسمي للهيئة العامة للتأمينات عن الاستعلام من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، ثم سجل الدخول في حالة وجود حساب قديم أو مستخدم جديد عند التسجيل الجديد، اختر الاستعلام عن المعاشات من خلال إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد من المعاش.