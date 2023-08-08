متوديش نفسك في داهية”.. السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة سرقة التيار الكهربائي متقولش معرفش

يرغب الكثير من المواطنين معرفة خطوات التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي، وهذا بعد أن صدر قانون يقوم بمعاقبة الأشخاص الذين يسرقون الكهرباء والذي يصل إلى الحبس ودفع غرامة مالية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الخطوات، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

التظلم في محضر سرقة التيار الكهربى

يستطيع الأشخاص الذين لديهم محاضر بسرقة التيار الكهربي التظلم في هذا الأمر، وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

إذا وجد المواطن قيمة الغرامة المفروضة عليه باهظة، فعلية أن يقوم بتقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

إذا قام المواطن بتجاهل محضر سرقة التيار الكهربى ففي هذه الحالة يتم تحويل المحضر إلى النيابة، حيث أنه في حالة عدم التصالح تصل العقوبة إلى الحبس.

يجب أن يقوم المواطن بتقديم طلب للتصالح ودفع الغرامة بشكل كامل، وهذا من أجل عدم التعرض لعقوبة الحبس ، وهذا في حالة تحويل المحضر إلى النيابة.

في حالة أن المواطن قام بتكرار عملية السرقة وتم تحرير محضر آخر فإنه يتم تغليظ العقوبة.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

تختلف عقوبة سرقة التيار الكهربائي وفقا للحالة، حيث أن:

تصل عقوبة الشخص الذي استولى بغير حق على التيار الكهربائي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث أشهر، ودفع غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.

إذا قام المواطن بتكرار عملية سرقة التيار، فإن عقوبة هذا الفعل الحبس مدة لا تقل عن عام، ودفع غرامة مالية لا تقل عن عشرون الف جنية ولا تتجاوز المائتين ألف جنيه.

في جميع الحالات تقوم المحكمة بجعل المحكوم عليه أن يرد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي استولى عليه، كما أن الدعوى الجنائية تقضي في حالة إذا تم التصالح قبل إرسال الدعوي الجنائية للمحاكمة.

طريقة حساب الغرامة

يتم حساب الغرامة التي يجب على المواطن السارق للتيار الكهربائي دفعها على النحو التالي: