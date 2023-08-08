اعتبارا من واحد سبتمير المقبل.. كارثة تنتظر مستخدمي هذه الهواتف ( 47 نوع ) لازم تعرفهم

قد قامت المدونة الخاصة لمطوري نظام التشغيل الخاص بأندرويد بالكشف على أن مستخدمي عدد 47 من طراز تلك الهواتف الذكية سوف تكون هواتفهم في عرضة للإختراق وذلك إعتبراً من تاريخ 1 من شهر أغسطس.

كارثة تنتظر مستخدمي مجموعة من الهواتف

قد قامت المدونة بالتوضيح في تقرير أن تخطط جوجل في إنهاء دعمها لبعض الهواتف التي تعمل وفق برنامج 4.4 Android، الذي يعرف باسم Android Kitkat، وفي المقرر أنه يتم بدأ التغيير في تاريخ 1 من شهر أغسطس، ولم يوجد مزيد من التحديثات من خلال جوجل بلاي بعد ذلك التاريخ، وبناء على ذلك فلم يستطيع المستخدمون تحديث التطبيقات، وذلك يعني أن أجهزتهم سوف تصبح بشكل تدريجي غير قابلة للإستخدام، وقد تم الإعلان بخصوص هذا الخبر من خلال المدونة الخاصة بمطوري أندرويد، وقد قامت الشركة بكتب أنه تم إطلاق المنصة الخاصة ب Android Kitkat، وذلك يحدث للمرة الأولى منذ مدة قدرها 10 سنوات، ومن ذلك الوقت قد تم تقديم الكثير من المميزات والتحسينات المبتكرة الخاصة بنظام Android والتي لا تكون متوفرة على Kitkat، وقد تم الكشف على عدد الأجهزة النشطة أقل من 1% على Kitkat، حيث قام الكثير من المستخدمين إلى تحديث الأجهزة إلى أحدث إصدار من أندرويد.

من ضمن أنواع هذه الهواتف

هاتف سامسونج جلاكسي من نوع S4 Mini LTE، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع Note II، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع Grand Neo Plus، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع K Zoom، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع A7، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع J1 DuoS، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع Ace Styl، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع 3 Xcover، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع Note Edge، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع Trend 2 Lite، هاتف سامسونج جلاكسي من نوع Grand Prime، هاتف من نوع HTC One Mini، هاتف من نوع HTC Desire 320، هاتف من نوع CAT S50، وغيرها الكثير من أنواع الهواتف.