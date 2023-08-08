كليات تقبل من 50% أدبي شوف هتدخل اية”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية والثالثة

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن فتح باب التنسيق أمام طلاب المرحلة الأولى هذه الأيام وهذا من أجل تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي يريدونها، في حين ينتظر طلاب كل من المرحلتين الثانية والثالثة في حالة من التوتر والقلق فتح باب التنسيق الخاص بهم، كما يبحث العديد من طلاب القسم الأدبي عن تنسيق الثانوية العامة 2023، كليات تقبل من 50% أدبي 2023، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الكليات، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

كليات تقبل من 50% أدبي 2023

يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي معرفة الكليات التي تقبل الطلاب الذين حصلوا على نسبة 50 %، حيث أنه يوجد الكثير من الكليات التي تأخذ من هذا المجموع، ومن أبرز هذه الكليات ما يلي:

كلية تربية «تعليم ابتدائي» العريش.

كلية تربية «طفولة» العريش.

كلية تربية «طفولة» أسوان.

كلية تربية «طفولة» جنوب الوادي بالغردقة.

كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنات السويس.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

كلية تربية رياضيه بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات الوادى الجديد.

كلية تربية رياضية بنات اسوان.

كلية تربية رياضية بنين أسيوط.

كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنين حلوان.

كلية تربية رياضية بنين دمياط.

كلية تربية رياضية بنين سوهاج.كلية تربية رياضية بنين أسيوط.

كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنين حلوان.

كلية تربية رياضية بنين دمياط.

كلية تربية رياضية بنين سوهاج.

تربية نوعية اسوان.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية نوعية فنيه الزقازيق.

تربية نوعية فنيه الفيوم.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية فنية المنصورة منية النصر.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

تربية نوعية فنية اسوان.

رابط تنسيق الجامعات

اتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هذا الرابط الإلكتروني ، والذي يستطيع طلاب الثانوي العامة الدخول علية من أجل تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها.

كيفية التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023

هناك عدة طرق يستطيع طلاب الثانوية العامة التقديم في تنسيق الثانوية العامة 2023 من خلالها، ومن أبرز هذه الطرق، الطرق التالية: