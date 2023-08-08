شكل كله هيعرف يبني مليون مبروك للجميع… الحديد هينزل النص معرفة أسعار الحديد والأسمنت سعر مواد البناء لازم تشوفها!

عمليات البناء اليوم تحتاج إلى الكثير من الأموال وذلك لما يحدث في أسعار المواد الخاصة بالبناء من اسمنت وحديد حيث تزداد أسعارهم بشكل مستمر، وقد تغيرت الأسعار بين يوم وليلة كما أن أسعار الحديد والأسمنت تختلف من يوم عن اليوم الذي يليه، ومن خلال ذلك المقال سنتعرف على أسعارها اليوم وذلك بناء على النوع، فمن المعروف أن جميع الأنواع تتفاوت وذلك يعتمد على جودتها فكونوا معنا لمعرفة كل ما يخص الأسمنت والحديد من أسعار وغيرها.

أسعار الحديد اليوم

إن متوسط سعر طن حديد عز اليوم حوالي 36,868 جنيه مما يعني زيادة تصل إلى 852 جنيه، وبالنسبة إلى حديد بشاي حوالي 37,600 جنيه، وحديد سرحان حوالي 34,600 جنيه، وحديد العتال حوالي 35,600، وحديد المصريين حوالي 37,600 جنيه، وحديد الكومي حوالي 34,600 جنيه، وحديد العشري حوالي 35,300 جنيه، وحديد المعادي 34,600 جنيه، وحديد بيانكو حوالي ، 34,300، وحديد مصر ستيل حوالي 35,100 جنيه، وحديد الداخلية حوالي 37,100 جنيه، وحديد عطية حوالي 35,600 جنيه، وحديد المراكبي حوالي 37,500 جنيه، وكل ذلك سعر طن واحد من الحديد وقد تراوح سعر الحديد داخل الأسواق في المصانع الاستثمارية بين 34,000 و 35,000، وفي المصانع المدرفلة بين 36,000 و 37,500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

تتعدد أنواع الاسمنت وكل نوع له سعر خاص به حيث وصل أسمنت المسلح إلى 1700 جنيه للطن الواحد، وأسمنت النصر إلى 1655 جنيه، واسمنت المعلم وصل إلى 1660 جنيه واسمنت العسكري حوالي 1685 جنيه، واسمنت الرمادي إلى 1903 جنيه وذلك يعني زيادة حوالي 41 جنيه في الطن، وأسمنت السويدي حوالي 1780 جنيه، وأسمنت وادي النيل حوالي 1660 جنيه، وأسمنت حلوان 1710، أما بالنسبة لأسعار الأسمنت المخلوط تبدأ من 1080 وتصل إلى 1130 جنيه، والاسمنت المقاوم يبدأ من 1755 ويصل إلى 1880 جنيه، وأخيرا سعر الأسمنت الأبيض يبدأ من 3475 ويصل إلى 3600 جنيه.