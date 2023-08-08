السومرية ترصد نتائج ال6 إعدادي بالأفعال والترقيم موقع نتائجنا 1445 هجرية

بعد أن أدى طلاب الصف السادس الإعدادي امتحانات الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣ ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتائج الامتحانات للاطمئنان على مستقبل الطلاب، وذلك تمهيدًا للالتحاق بالمرحلة القادمة، وقد أدى الطلاب امتحانات الدور الأول خلال الأيام القليلة الماضية في كافة محافظات العراق في هدوء تام وسط رقابة من وزارة التربية العراقية وهي الآن تعمل على تصحيح أوراق إجابات الطلاب تمهيدًا لرصد وجمع الدرجات من أجل اعتمادها وإتاحتها للطلاب.

موعد إعلان نتائج ال6 إعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب الإعلان عن نتائج الصف السادس الاعدادي لعام ٢٠٢٣ فور الانتهاء من رصدها واعتمادها من السيد الوزير، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والتي من المتوقع أن تعلن عنها الوزارة خلال الأيام القادمة، حيث قاربت الجهات المختصة من الانتهاء من عملية رصد الدرجات وتعمل الآن على مراجعة النتائج تمهيدا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم ليتم طرحها من خلال موقع الوزارة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في موعد أقصاه العاشر من أغسطس الجاري.

طريقة الحصول على نتائج ال6 إعدادي

أعلنت وزارة التربية العراقية أنها ستعلن عن نتائج الصف السادس الإعدادي العراق لكافة المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة وذلك من خلال إعلانها عبر موقع نتائجنا التابع للوزارة وهو موقع متخصص في إعلان نتائج الطلاب، كما سيتم إعلانها من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمية، ويمكن للطلاب وأولياء أمورهم للحصول لى النتيجة من خلال الولوج إلى رابط وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا، أو الدخول عبر موقع نتائجنا الإلكتروني من هنا، على الطالب النقر على كلمة نتائج الطلاب الموجودة في الصفحة الرئيسة، ومن ثم النقر على الأيقونة الخاصة بـ نتائج السادس الإعدادي الدور الأول من بين الخيارات المتاحة، على الطالب كتابة المحافظة التابع لها وإدخال الرقم الامتحاني والنقر على كلمة عرض النتيجة، وعقب ذلك سيقوم الموقع على الفور بعرض النتيجة على الشاشة، ويمكنك الإطلاع عليها أو القيام بطباعتها من خلال النقر على كلمة طباعة الموجودة على الشاشة.