الآن رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم في جميع المحافظات

تساءل العديد من الطلاب عن طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الاردن 2023 تلك التي قد قامت الوزارة بالإعلان عن موعد الظهور، ولقد أشارت بأنها توجه المختصين المسؤولين عن التصحيح حتى يتمكنوا من إنهاء الأوراق بأسرع وقت ممكن، كما أنها قد شددت على التدقيق والمراجعة للدرجات لكي يأخذ الطلاب درجاتهم التي يستحقونها على ادائهم في الاختبارات.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الاردن 2023

أوضحت وزارة التربية بالأردن الموعد الذي يخص نتائج التوجيهي، ولقد أشارت بأنها ستكون بمنتصف أغسطس، ومن المفترض بأنها ستظهر 18، ولا زال الجميع الآن في مرحلة التصحيح، وبمجرد أن تنتهي سيكون هناك بدء مرحلة التدقيق والاستمرار على جدول المراجعة إلى أن يتم التأكد التام من أن كافة النتائج ليس بها أي خطأ، ولقد أكد المسؤول بالوزارة أن النسبة المتعلقة بالنجاح خلال هذا العام تزيد عن العام السابق، وذلك يرجع للمنهجية المدروسة في وضع أسئلة الاختبارات، وإليكم طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي وهي كالآتي:

يجب الدخول أولًا لموقع وزارة التربية والتعليم في الأردن.

سيكون أمامك عدة اختيارات عليك بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

اضغط على خانة استعراض النتائج.

اكتب الاسم ورقم الجلوس المتعلقين بالطالب.

اضغط على خانة عرض وفي ثواني ستظهر إليك جميع التفاصيل التي تخص نتيجة الطالب الذي أضفت البيانات للتعرف على النتيجة.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة بالأردن

أوضحت وزارة التربية والتعليم داخل الأردن بأن موعد ظهور النتيجة سيكون بمنتصف هذا الشهر أغسطس، وبالتحديد اليوم الثامن عشر بالشهر، ولكن الآن الأوراق بمرحلة التصحيح.