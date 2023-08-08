رسميا.. الحكومة تعلن.. متي موعد المولد النبوي الشريف 2023.. للقطاع الخاص والعام + هل الموظفين سوف يحصلون على اجازة ام لا

متي موعد المولد النبوي الشريف 2023، أصبحت اجازة المولد النبوي 2023 من أكثر العبارات التي أصبحت هي حديث الشارع المصري وحديث المحرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر ذكر المولد النبوي الشريف هي من ضمن أفضل المناسبات المهمة التي يحتفل بع المسلمين في جميع دول وليس العالم العربي فقط، بينما ينتظر الكثير من الموظفين هذا الاحتفالية السنوية كل عام لأنهم يحصلون على إجازة مدفوعة، في الفقرات المقبلة سوف نرصد لكم بكل تفاصيل موعد الإجازة وحكم الإحتفال وحكم صيام اليوم النبوي الشريف، لمعرفة التفاصيل تابع كالتالي

متي موعد المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص والعام

هذه وسوف يكون موعد إجازة المولد النبوي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر من عام 2823، وهذا الموعد حسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية المصرية على صفحتها الرسمية الموجودة على فيسبوك، حيث تقوم الدولة المصرية واي دولة عربية بنقل الاحتفالات الخاصة بهذا اليوم المبارك بث مباشر.

ما هو حكم الاحتفال بالمولد النبوي

بعد أن تعرفنا في السطور السابقة عن موعد المولد النبوي سوف نوضح لحضراتكم حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث يعد هو من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير للغاية، وسبب الإهتمام الكثير بذالك فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني، وأوضحت أن الاحتفال بهذا اليوم يعد هو أمر مقطوع بمشروعية وعنوان هذا الاحتفال هو محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعد ركن من أركان الإيمان، واوضحت دار الإفتاء أن الاحتفال بهذا اليوم يجب أن يكون على شكل الذكر والإنشاد في مدح النبي.