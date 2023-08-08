تقبل من 50% أدبي وعلمي”.. المعاهد العليا المعتمدة في مصر تعادل درجة البكالوريوس

بعد أن قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023، يرغب طلاب وطالبات الثانوية العامة الحاصلين على مجموع لا يجعلهم يلتحقون بالكليات التى يرغبونها معرفة أفضل المعاهد العليا الموجودة بمصر والتي تعادل درجة البكالوريوس، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه المعاهد، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أفضل المعاهد العليا المعتمدة في مصر تعادل درجة البكالوريوس

يوجد بمصر عدد كبير من المعاهد العليا التي يستطيع طلاب الثانوية العامة الغير حاصلين على مجموع يؤهله للالتحاق بكليات القمة الالتحاق بها والتي تعادل درجة البكالوريوس، ومن بين أهم هذه المعاهد ما يلي:

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية.

معهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة نظم المعلومات الإدارية.

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر- الشرقية.

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية المنيرة.

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي.

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية.

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي.

معهد الجزيرة العالي للإعلام والاتصال بالمقطم.

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم.

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولي

بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الأيام السابقة، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن فتح باب تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى من يوم الأحد الموافق السادس من شهر أغسطس وهذا من أجل تسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون بدخولها وهذا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق والذي أعلنت عنه الوزارة، واشارت الوزارة أن طلاب المرحلة الأولى يستطيعون تسجيل رغباتهم حتى يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر أغسطس الجاري لعام 2023، حيث أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بمجرد أن يتم غلق باب التسجيل.