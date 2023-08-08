عاجل ورسميا.. شركة الإتصالات المصرية تعلن آخر موعد لسداد+ طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر اغسطس 2023 من موقع المصرية للاتصالات + أماكن دفع الفاتورة

فاتورة التليفون لشهر اغسطس 2023، يريد الكثير معرفة موعد الاستعلام ورابط الاستعلام، حيث قامت شركة الاتصالات المصرية بالإعلان عن موعد الاستعلام لسداد الفاتورة الخاصة بشهر اغسطس، حيث يمكنك معرفة كافة التفاصيل من خلال هذا المقال الحصري في موقعنا المتميز، حيث جاء كالتالي.

فاتورة التليفون لشهر اغسطس 2023

تنطلق طرق الاستعلام ابتداء من يوم الموافق 15 اغسطس من عام 2023، ويكون الاستعلام من خلال شركة المصرية للاتصالات، بينما سوف يستمر سداد دفع الفاتورة حتى يوم 14 سبتمبر 2023 وفترة السماح تقدر بنحو شهر واحد فقط، بينما أعلنت شركة المصرية للاتصالات أن سوف يتم قطع الخط الأرضي على جميع العملاء الذين لم يسددوا الفاتورة ابتداء من يوم 15 سبتمبر من عام 2023، وأيضا سوف يتم وقف استقبال جميع المكالمات ابتداء من يوم 15 أكتوبر من عام 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أغسطس 2023

يمكنك معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي الخاصة بشهر اغسطس، حيث يمكن لجميع العملاء سداد رسوم الفاتورة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية الاتصالات، حيث جاءت خطوات الاستعلام على النحو التالي

أولا يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات ، ثم يجب على المستخدم إدخال كود المحافظة

ثانيا ثم يجب إدخال رقم التليفون، ثم يجب النقر على إظهار الفواتير.

ما هي أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

توجد الكثير من الطرق التي تمكنك من دفع فاتورة التليفون 2023، ومن أشهر الطرق هي دفع الفاتورة من خلال البريد المصري، وأيضا خدمة فودافون كاش وخدمة Bee، بينما يمكنك أيضا السداد من خلال خدمة أمان وفوري وخدمة مصاري وايضا ماكينات ATM الخاصة بالبنك الأهلي التجاري وايضا ممكن وخدمة خدماتي.