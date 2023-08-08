لأصحاب بطاقات التموين انجز نفسك”.. بدء تسجيل المحمول لأصحاب بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية التيسير والتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات الخاصة بكل من منظومة دعم الخبز والتموين، وذلك من خلال إتاحة خدمة تسجيل رقم الهاتف للأشخاص الذين يمتلكون بطاقات تموينية وذلك عن طريق بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن هذا الأمر، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

الخدمات التي توفرها وزارة التموين

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير الكثير من الخدمات لأصحاب البطاقات، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي:

إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف.

نقل البطاقة من محافظة لمحافظة أخرى.

خدمة الفصل الاجتماعي.

الهدف من تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء خدمة تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين، وذلك من أجل سهولة التواصل مع الحاملين للبطاقات التموينية وهذا بهدف تعريفهم بالخدمات التي توجد حاليا، أو بالخدمات التي تعمل الوزارة على توفيرها عن طريق رقم الهاتف، وأشارت الوزارة أن عدم تسجيل المحمول على البطاقة لا يقوم بتعطيل بطاقة التموين.

خطوات تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر

يستطيع أصحاب البطاقات التموينية تسجيل رقم الجوال على موقع دعم مصر بكل سهولة وهذا من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

الدخول أولا على موقع دعم مصر من خلال النقر على هذا الرابط .

يقوم الشخص بكتابة رقم البطاقة التموينية الذي يتكون من أثنى عشر رقما الموجود على كارت البطاقة الذكي في المكان المحدد لذلك.

سوف تظهر بيانات رب الأسرة المسجلة باسمه البطاقة.

يقوم رب الأسرة بكتابة رقم الجوال الخاص به والمسجل باسمه في شركة الاتصالات.

الهدف من تطبيق منظومة الكارت الموحد

يعمل الكارت الموحد على تبسيط عدد الخدمات التي تقدم للمواطنين والتي تشمل على كل من خدمات التمويل والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، كما أن هذا الكارت يعمل على تقديم باقي الخدمات من صرف المعاشات، واستخدامه في المواصلات، والبنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية في المراحل القادمة.