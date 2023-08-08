الفراخ برخص التراب.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023 في الأسواق

أسعار الدواجن يتابعها الكثير من المستهلكين بشكل يومي حيث أنها متفاوتة وتتغير ما بين وقت وآخر ولكن من المتوقع مع الارتفاع في الأسعار منذ قرابة الاسبوع أن تستمر على نفس المستوى يوم غد الثلاثاء 8 من اغسطس 2023 ومع وجود مستوى سعر مرتفع يقل الاقبال على استهلاك انواع الدواجن المختلفه الموجودة بالأسواق الاستهلاكية وذلك ليس على مستوى عدد قليل من الأسواق بل على مستوى الأسواق من مناطق مختلفة، ولذلك نستعرض في هذا التقرير السعر المتوقع لكل أنواع ومنتجات الدواجن المتاحة في الأسواق والتي يكثر الاقبال عليها أكثر من أي أنواع أخرى من اللحوم.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 8 اغسطس 2023

من المتوقع أن تستمر أسعار الدواجن البيضاء على نفس المستوى الخاص بها اليوم الاثنين 7/8/2023 حى يوم غد الثلاثاء 8 من أغسطس 2023 حيث أن السعر الحالي للكيلو جرام يسجل حوالي 64 جنيه مصري، بينما سعر الكيلو منها في المزرعة من 59 إلى 60 جنيه للكيلو.

اسعار الأوراك في السوق الاستهلاكية 75 جنيه مصري، بينما أسعار الأجنحة يصل الكيلو منها لنحو 55 جنيه بالسوق التجاري، بينما تصل القيمة السعرية لصدور البانيه ما بين 155 وحتى 160 جنيه مصري.

سعر الدواجن الساسو

الدجاج الساسو من بين أكثر نوعيات الفراخ الموجودة بالسوق المصري من أحجام وأوزان مختلفة، ويعتبر السعر الأعلى بالنسبة لهذا النوع هو 94 جنيه مصري، بينما السعر الأقل يصل إلى نحو 93 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

السعر الحالي لها في المزارع 55 جنيه مصري، وتصل أسعارها للمستهلك يوم غد ما بين 62 وحتى 63 للكيلو الواحد.

أسعار البط في الأسواق المحلية

الأسعار الحالية للبط تكون كما كالتالي: