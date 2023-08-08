نتائج الساس الإعدادي 2023 الدور الأول pdf.. رابط نتيجة الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق
نتائج الساس الإعدادي 2023 الدور الأول pdf.. رابط نتيجة الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق
تداول عدد كبير من الطلبة والطالبات في العراق، كلمات البحث للحصول على نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول، لتكون هي الشغل الشاغل لعدد كبير من الطلاب، فضلاً عن أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للطلبة، بسبب تحديد المرحلة التعليمية الجديدة، التي سيتقدم إليها كل طالب وطالبة، مع العلم أن الوزارة حريصة على إعلانها في أقرب وقت، من أجل أن يتعرف عليها جميع من أدوا الامتحانات لهذا المرحلة، ومن أجل أن يقوموا بالتقديم إلى المرحلة الدراسية الجديدة.
نتائج السادس الإعدادي
وأشارت وزارة التربية العراقية، أن النتائج ما زالت في مرحلة التصحيح، ولا يوجد موعد محدد لإعلانها أمام الطلبة، لكن من المؤكد أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد قرب الانتهاء من عمليات التصحيح على مستوى جميع المحافظات العراقية، إضافة إلى أن ذلك سوف يعمل على تهيئة الخوف والقلق الذي يمر به الطلبة في الوقت الحالي، إضافة إلى معرفة مستوياتهم التعليمية وفقًا لأداءهم في الامتحانات المنعقد داخل محافظات العراق.
رابط نتائج الصف السادس الإعدادي 2023
جاءت أهم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق، وفقًا لما يلي:-
- أولاً تقوم بالدخول إلى موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية.
- تحديد المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب.
- إدخال اسم الطالب رباعي مع إضافة رقم المقعد.
- الضغط مباشرة على زر “تنزيل”.
- ليتم بعدها تحميل النتائج بصيغة الـ pdf.
- إمكانية طباعتها في النهاية بكل سهولة.
- وبعدها يمكن تقديم الأوراق إلى المرحلة الدراسية الجديدة.