إزالة أحياء الرياض.. خريطة إزالة الأحياء العشوائية في الرياض 1445

في إطار التطورات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، من أجل تطوير جميع الأحياء والمرافق العشوائية المختلفة، قامت بالإعلان عن خريطة تطوير أحياء الرياض، في سبيل القضاء على جميع المناطق العشوائية، والعمل على تحسينها وإظهارها بالشكل الحضاري المناسب، فضلاً عن توفير جميع الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها السكان في كل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية،وفي السطور التالية نوضح لكم جميع الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض، حتى يتعرف عليها الجميع.

إزالة الأحياء العشوائية في الرياض

وتسعى المملكة العربية السعودية، إلى توفير جميع سُبل الدعم لمواطنيها، من خلال توفيرها إلى الخدمات التعليمية والصحية المختلفة، والعمل على تحسين الملامع العشوائية وجعلها في منظر حضاري وجمالي يتناسب مع كم التطورات التي تمر به المملكة، لكن ستقوم كذلك بصرف تعويضات مادية ومعنوية إلى جميع السكان المتضررين من هذه الإزالات والهدد المختلفة، حتى يتمكنوا من الحصول على مسكن أخر أكثر أمانًا، لحين الانتهاء من عمليات الإزالة والتطورات المختلفة، مع توفير العديد من الخدمات والمرافق الجديدة التي سيتم إقامتها عقب الإزالة مباشرة، والعمل على توسيع جميع الطرق الضيقة.

الأحياء العشوائية في الرياض

جاءت أهم الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض، وفقًا لما حددته الأمانة العامة على النحو الأتي:-